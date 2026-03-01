Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 15:17

Азербайджан экстренно пришел на помощь в эвакуации россиян из Ирана

Азербайджан оказывает максимальную поддержку в эвакуации россиян из Ирана

Баку, Азербайджан Баку, Азербайджан Фото: Shutterstock/FOTODOM
Азербайджан оказывает максимальную поддержку РФ в вопросе эвакуации россиян из Ирана на фоне ударов со стороны США и Израиля, передает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации. До этого посольство РФ в Тегеране сообщило, что государство можно покинуть через два пункта — один в Азербайджан, другой в Армению.

Азербайджан оказывает максимальную поддержку Российской Федерации в вопросе эвакуации российских граждан из Ирана, — отметил он.

Также стало известно, что находящиеся в ОАЭ россияне могут выехать из страны в Оман лишь за $500 (около 38,5 тыс. рублей) с человека, речь идет о «спасительных поездках» на фоне обстрелов со стороны Ирана. По мнению туристов, находиться там безопаснее. Дополнительным плюсом стал безвизовый режим: россияне могут находиться в Омане до 30 дней.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обострение кризиса на Ближнем Востоке, обратила внимание на то, что могло бы быть с Россией, если бы НАТО разместила базу на Азовском море. По ее словам, планы Североатлантического альянса были разрушены из-за спецоперации России на Украине — в частности, западные страны потеряли доступ к Азову.

