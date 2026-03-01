Найдены тела еще двух пропавших туристов в Пермском крае РИА Новости: спасатели нашли тела еще двух пропавших туристов в Прикамье

Тела еще двух пропавших в Прикамье туристов найдены, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Пермского края. До были обнаружены трое из пяти пропавших: двое погибли, третьего поместили в медучреждение с сильным обморожением.

Нашли тела еще двоих пропавших туристов, — отметил он.

В пресс-службе Минздрава Пермского края сообщили, что врачи оценивают состояние выжившего 67-летнего туриста, как тяжелое. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, сейчас ему оказывают всюнеобходимую помощь.

Его состояние оценивается как тяжелое, — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в горах Урала пропала группа из пяти человек, которые отправились на снегоходах в поездку. Туристы из Уфы, передвигаясь на личных автомобилях, добрались до деревни Золотанки и пересели на снегоходы, после чего перестали выходить на связь.

Уточнялось, что мужчины увлекались экстремальным отдыхом: катанием на багги и квадроциклах, а также регулярно выбирались на природу. Близкие пропавших рассказали, что к поездкам приятели всегда относились максимально серьезно и ответственно.