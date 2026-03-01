Зимняя Олимпиада — 2026
Дранга романтично поздравил Муцениеце с днем рождения

Агата Муцениеце и Петр Дранга Агата Муцениеце и Петр Дранга Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press
Музыкант Петр Дранга трогательно поздравил в Instagram (деятельность в РФ запрещена) свою супругу, известную актрису Агату Муцениеце, с ее 36-летием. В своем эмоциональном и поэтическом послании он назвал ее «любимой женой», «лучшим спектаклем», «самым приятным ужасом», а также «самой прекрасной коварной женщиной».

Моя любимая жена! Ты со мной, за мной, и пусть твое сердце никогда не волнуется ни по каким поводам, кроме хороших. Ты мой лучший спектакль, самый приятный ужас, и самая прекрасная коварная женщина. Честнее и добрее девушки я не встречал. С Днем Рождения тебя, лети, — написал музыкант.

Ранее сообщалось, что Муцениеце и Дранга познакомились благодаря общему другу — дизайнеру Олесе Шиповской. Влюбленные узаконили отношения в августе 2025 года, а в декабре актриса родила ребенка.

До этого актриса поделилась, что после третьих родов она заметила не только прибавку в весе, но и изменения в фигуре. Муцениеце поправилась на восемь килограммов и обратила внимание на увеличение груди. Несмотря на это, артистка видит в произошедших изменениях и положительные стороны.

