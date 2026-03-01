Атаки Ирана превратили Дубай в город-призрак

Дубай опустел в пик туристического сезона из-за иранских ударов по городу, сообщает CNN. Отмечается, что шоссе в городе опустели, в небе не видно ни одного самолета.

Журналисты отметили, что аналогичным образом город выглядел в период пандемии. Школы снова перевели детей на онлайн-обучение, семьи предпочитают проводить время дома.

Представители канала заметили несколько местных жителей в супермаркете, они пришли, чтобы запастись продуктами. Из-за возросшего спроса приложения для доставки начали сообщать о задержках. Людные даже ночью улицы также опустели.

Ранее в Министерстве здравоохранения Кувейта сообщили, что в результате ударов Ирана по территории страны один человек погиб и еще 32 получили ранения различной степени тяжести. Все пострадавшие оказались иностранцами. Раненые были распределены по государственным госпиталям для оказания экстренной помощи.

До этого новая волна мощных взрывов прогремела сразу в нескольких арабских монархиях. Под ударом оказались столица Кувейта, катарская Доха, а также крупнейший мегаполис ОАЭ — Дубай. Очевидцы в Катаре подтвердили серию громких хлопков, вызванных интенсивной работой систем противовоздушной обороны.