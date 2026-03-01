Жизнь в Дубае, отсутствие бомбоубежищ, брак: где сейчас дочь Заворотнюк

Дочь заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк Анна рассказала об обстановке в Дубае на фоне ударов Ирана. Что известно о ее жизни за границей, браке и рождении сына?

Что известно о жизни Анны Заворотнюк в Дубае

Анна Заворотнюк несколько лет проживает в Дубае. В ночь на 1 марта она опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой виден столб дыба и сообщила, что прямо около ее дома «в небе был взрыв».

ОАЭ подверглись ударам после начала военной операции США и Израиля против Ирана. В ответ на военные действия Тегеран запустил ракеты и дроны по американским военным базам на Ближнем Востоке.

По словам Заворотнюк, в период атаки в городе громко звучали сирены, люди ночевали на подземных парковках.

«Докладываю обстановку, где-то в час ночи начались такие оповещения тревоги с ужасно громким звуком сирены. Здесь нет бомбоубежищ, куда прятаться не особо понятно, многие люди сегодня ночевали на парковке. Мы остались дома», — поделилась она в личном блоге в Telegram.

Заворотнюк отметила, что пытается сохранить спокойствие.

«Ударов ночью я не слышала и сейчас их тоже нет, это радует. Такси и доставки продолжают работать. Стараемся сохранять спокойствие, вроде получается», — заявила она.

Анна Заворотнюк Фото: Социальные сети

Что известно о личной жизни Анны Заворотнюк

Анна Заворотнюк с 2022 года состоит в браке с бизнесменом Тимуром Исмаиловым. С ним она познакомилась во время обучения в Школе бизнеса Джозефа Любина при университете Пейс в Нью-Йорке. Пара живет в Дубае, где работает Исмаилов.

В апреле прошлого года Заворотнюк родила сына Марселя. Мальчик появился на свет путем кесарева сечения. По словам наследницы актрисы, врачи диагностировали у нее «предлежание плаценты» во втором триместре. Несмотря на то, что она заранее знала об операции и готовилась к ней, первые три дня после родов для нее были «адскими».

«Когда я была беременна Марселем, мне довольно рано поставили диагноз „предлежание плаценты“. Уже на пятом-шестом месяце я понимала, что естественные роды в моем случае невозможны и меня ждет кесарево сечение. <…> Иногда даже слышала фразы: „Кесарево — это легко, сама не рожала“. Теперь я точно знаю, такое могут говорить только те, кто через это не проходил. <…> Первые три дня были адскими, больно вставать, шевелиться, даже дышать полной грудью. Но это мой опыт, мой путь», — делилась она.

Заворотнюк активно делится в соцсетях своими впечатлениями о материнстве и рассказывает о развитии своего сына.

Анастасия Заворотнюк Фото: Анна Сергеева/РИА Новости

Как Анна Заворотнюк пережила смерть матери

Анастасия Заворотнюк скончалась 29 мая 2024 года после продолжительной борьбы с опухолью головного мозга. Ей было 53 года.

По словам наследницы артистки, ее семья «прошла через ад». Соответствующее заявление она сделала в ответ на похвалу подписчика, который назвал близких Заворотнюк героями.

«Мы прошли через ад, никому бы такого не пожелала. Но ради нее мы справимся», — отметила она.

Анна Заворотнюк рассказала, что пережить смерть матери ей помог супруг. Она назвала мужа большой точкой опоры.

«Семья — это моя большая точка опоры, у меня есть прекрасный муж, и нас ждет много счастливых моментов, ради которых стоит продолжать жить», — сказала она.

