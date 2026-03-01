Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 19:00

Конфликт на Ближнем Востоке парализовал один из крупнейших портов мира

Крупнейший порт Джебель-Али приостановил работу из-за кризиса на Ближнем Востоке

Морской порт Джебель-Али Морской порт Джебель-Али Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Крупнейший морской порт Ближнего Востока — Джебель-Али в Дубае — приостановил работу, пишет Bloomberg со ссылкой на уведомление оператора DP World, разосланное клиентам. Решение принято из-за разгоревшегося конфликта в регионе.

Крупнейшие мировые судоходные компании избегают Персидского залива, а компания DP World приостановила работу своего главного порта в Дубае на фоне обострения конфликта между американо-израильским альянсом и Ираном, — говорится в материале.

Вслед за этим крупнейшая в мире контейнерная компания MSC Mediterranean Shipping Co. объявила о приостановке приема заказов на грузоперевозки на Ближний Восток. Компании A.P. Moller-Maersk A/S и Hapag-Lloyd AG также остановили все рейсы через Ормузский пролив.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что остановка судоходства в Ормузском проливе, как ключевой артерии для поставок нефти и газа, повлечет за собой рост цен на топливо. Он подчеркнул, что Европа будет сообща вырабатывать единую стратегию реагирования на эту угрозу.

Ближний Восток
Дубай
порты
приостановка деятельности
конфликты
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иран разбомбил американскую базу в Кувейте
«Нас ждут потери»: в США предупредили о последствиях атаки на Иран
Эксперт рассказал, какие страны больше всего зависят от иранской нефти
На севере Ирака прогремели новые взрывы
Отели в ОАЭ начали выселять российских туристов после ударов Ирана
Жертвами атаки в Бахрейне могли стать больше 500 американских солдат
Умер автор хита «Дарите женщинам цветы»
Иранский беспилотник атаковал нефтяную вышку в ОАЭ
Уникального робота-буддиста разработали в Японии
Сильные ветра и тепло до +15? Погода в Москве в конце марта: чего ждать
Третья мировая, атака на Дубай, перенос пенсий: что дальше
Стало известно, сколько танкеров Британии и США стали мишенями Ирана
Пентагон разоблачил иранский «успех» по «Линкольну»
Иран послал недвусмысленный сигнал через Оман о готовности к миру
«Это бойня»: МИД Ирана назвал военным преступлением удар Израиля по школе
Опубликованы снимки со спутника после пожара в порту Джебель-Али в Дубае
Пушилин сообщил о продвижении сразу в нескольких населенных пунктах
Раскрыто крупное хищение выделенных на обеспечение Донбасса водой средств
Российские хакеры «поймали» европейцев на отправке наемников в ВСУ
Канада попросила Азербайджан помочь ей в эвакуации граждан из Ирана
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.