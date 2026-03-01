Конфликт на Ближнем Востоке парализовал один из крупнейших портов мира

Крупнейший морской порт Ближнего Востока — Джебель-Али в Дубае — приостановил работу, пишет Bloomberg со ссылкой на уведомление оператора DP World, разосланное клиентам. Решение принято из-за разгоревшегося конфликта в регионе.

Крупнейшие мировые судоходные компании избегают Персидского залива, а компания DP World приостановила работу своего главного порта в Дубае на фоне обострения конфликта между американо-израильским альянсом и Ираном, — говорится в материале.

Вслед за этим крупнейшая в мире контейнерная компания MSC Mediterranean Shipping Co. объявила о приостановке приема заказов на грузоперевозки на Ближний Восток. Компании A.P. Moller-Maersk A/S и Hapag-Lloyd AG также остановили все рейсы через Ормузский пролив.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что остановка судоходства в Ормузском проливе, как ключевой артерии для поставок нефти и газа, повлечет за собой рост цен на топливо. Он подчеркнул, что Европа будет сообща вырабатывать единую стратегию реагирования на эту угрозу.