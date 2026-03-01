Умер автор хита «Дарите женщинам цветы»

Известный поэт-песенник Виктор Гин скончался в Иерусалиме после тяжелой болезни, сообщил aif.ru со ссылкой на его друга Михаила Кариша. Он является автором популярных композиций «Поговори со мною, мама» и «Дарите женщинам цветы».

Ушел из жизни Виктор Гин. Он был очень энергичным, очень оптимистичным. Он был — сама жизнь. И он боролся за жизнь. Даже имея диагноз неизлечимой болезни — он не сдавался и продолжал бороться и быть оптимистом, — рассказал Кариш.

Гин эмигрировал в Израиль 20 лет назад. Дата и место прощания пока неизвестны. Поэту было 87 лет.

Ранее стало известно, что прощание с актером, сценаристом и поэтом Александром Зиновьевым состоится 3 марта в Митинском крематории. Он сыграл эпизодические роли в проектах «Интерны», «Глухарь-2», «Новая жизнь сыщика Гурова».

Накануне генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный рассказал о смерти директора и художественного руководителя Симферопольского государственного цирка Бориса Тезикова. Ему было 65 лет. Он не стал называть точную причину смерти.