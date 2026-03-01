Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 20:06

Умер автор хита «Дарите женщинам цветы»

В Израиле скончался поэт-песенник Виктор Гин

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Известный поэт-песенник Виктор Гин скончался в Иерусалиме после тяжелой болезни, сообщил aif.ru со ссылкой на его друга Михаила Кариша. Он является автором популярных композиций «Поговори со мною, мама» и «Дарите женщинам цветы».

Ушел из жизни Виктор Гин. Он был очень энергичным, очень оптимистичным. Он был — сама жизнь. И он боролся за жизнь. Даже имея диагноз неизлечимой болезни — он не сдавался и продолжал бороться и быть оптимистом, — рассказал Кариш.

Гин эмигрировал в Израиль 20 лет назад. Дата и место прощания пока неизвестны. Поэту было 87 лет.

Ранее стало известно, что прощание с актером, сценаристом и поэтом Александром Зиновьевым состоится 3 марта в Митинском крематории. Он сыграл эпизодические роли в проектах «Интерны», «Глухарь-2», «Новая жизнь сыщика Гурова».

Накануне генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный рассказал о смерти директора и художественного руководителя Симферопольского государственного цирка Бориса Тезикова. Ему было 65 лет. Он не стал называть точную причину смерти.

культура
музыка
Израиль
песни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иран разбомбил американскую базу в Кувейте
«Нас ждут потери»: в США предупредили о последствиях атаки на Иран
Эксперт рассказал, какие страны больше всего зависят от иранской нефти
На севере Ирака прогремели новые взрывы
Отели в ОАЭ начали выселять российских туристов после ударов Ирана
Жертвами атаки в Бахрейне могли стать больше 500 американских солдат
Умер автор хита «Дарите женщинам цветы»
Иранский беспилотник атаковал нефтяную вышку в ОАЭ
Уникального робота-буддиста разработали в Японии
Сильные ветра и тепло до +15? Погода в Москве в конце марта: чего ждать
Третья мировая, атака на Дубай, перенос пенсий: что дальше
Стало известно, сколько танкеров Британии и США стали мишенями Ирана
Пентагон разоблачил иранский «успех» по «Линкольну»
Иран послал недвусмысленный сигнал через Оман о готовности к миру
«Это бойня»: МИД Ирана назвал военным преступлением удар Израиля по школе
Опубликованы снимки со спутника после пожара в порту Джебель-Али в Дубае
Пушилин сообщил о продвижении сразу в нескольких населенных пунктах
Раскрыто крупное хищение выделенных на обеспечение Донбасса водой средств
Российские хакеры «поймали» европейцев на отправке наемников в ВСУ
Канада попросила Азербайджан помочь ей в эвакуации граждан из Ирана
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.