Стали известны претенденты на включение в Зал славы рок-н-ролла в 2026 году В Зал славы рок-н-ролла в 2026 году могут попасть 17 исполнителей

Оргкомитет Зала славы рок-н-ролла объявил список претендентов на включение в 2026 году. В шорт-лист вошли 17 исполнителей, представляющих различные жанры — от поп-музыки до хеви-метала. Среди номинантов: Фил Коллинз, Шакира, Мэрайя Кэри, Pink, солистка группы Sade, британские металлисты Iron Maiden. Также в список повторно попали Billy Idol и Joy Division/New Order, которые уже выдвигались ранее, но не прошли отбор.

Для десяти артистов это первая номинация. В их числе — Джефф Бакли, Лорен Хилл, INXS, Pink и Шакира. Лютер Вандросс и Джефф Бакли рассматриваются посмертно.

Кандидаты отбираются по правилу 25 лет: с момента выхода первой коммерческой записи артиста должен пройти как минимум четверть века. Имена победителей определят более 1200 представителей музыкальной индустрии.

