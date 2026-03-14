Ушел из жизни легенда рок-музыки

На 65-м году жизни скончался гитарист легендарной хеви-метал-группы Motörhead Филип Кэмпбелл, сказано в заявлении коллектива Phil Campbell and the Bastard Sons, опубликованном в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Музыкант ушел из жизни в субботу, 14 марта.

С глубокой скорбью сообщаем о кончине Филипа Энтони Кэмпбелла, который тихо умер прошлой ночью после долгой и мужественной борьбы в реанимации после сложной операции, — говорится в заявлении коллектива.

Кэмпбелл присоединился к Motörhead в 1984 году и оставался в составе группы вплоть до ее распада в 2015-м. Motörhead была основана в 1975 году, пик популярности коллектива пришелся на начало 1980-х. Бессменным лидером и вокалистом группы являлся Иан Лемми Килмистер. Альбом Ace of Spades, выпущенный в 1980 году, стал визитной карточкой коллектива и признан классикой жанра.

