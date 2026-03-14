14 марта 2026 в 18:24

Ушел из жизни легенда рок-музыки

Скончался гитарист Motörhead Филип Кэмпбелл

Филип Кэмпбелл Филип Кэмпбелл Фото: Snapshot/Robert Jaenecke/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
На 65-м году жизни скончался гитарист легендарной хеви-метал-группы Motörhead Филип Кэмпбелл, сказано в заявлении коллектива Phil Campbell and the Bastard Sons, опубликованном в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Музыкант ушел из жизни в субботу, 14 марта.

С глубокой скорбью сообщаем о кончине Филипа Энтони Кэмпбелла, который тихо умер прошлой ночью после долгой и мужественной борьбы в реанимации после сложной операции, — говорится в заявлении коллектива.

Кэмпбелл присоединился к Motörhead в 1984 году и оставался в составе группы вплоть до ее распада в 2015-м. Motörhead была основана в 1975 году, пик популярности коллектива пришелся на начало 1980-х. Бессменным лидером и вокалистом группы являлся Иан Лемми Килмистер. Альбом Ace of Spades, выпущенный в 1980 году, стал визитной карточкой коллектива и признан классикой жанра.

Ранее стало известно, что заслуженный артист Российской Федерации Валерий Бочкин ушел из жизни в возрасте 81 года. Актер был известен ролями в фильмах и сериалах, среди которых «Улицы разбитых фонарей», «Дорогой мой человек», «Бандитский Петербург».

смерти
музыканты
музыка
культура
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

