Губернатор Запорожской области сообщил, что ВСУ не оставляют ЗАЭС в покое

Губернатор Запорожской области сообщил, что ВСУ не оставляют ЗАЭС в покое Балицкий: ЗАЭС который день подвергается атакам ВСУ

Запорожская атомная электростанция который день подвергается атакам со стороны ВСУ, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, украинская сторона для достижения целей использует все доступные методы, включая атомный терроризм.

Любая атомная станция — Чернобыльская, Ровенская, Хмельницкая, Южно-Украинская, Курская — представляет опасность для человечества. Тут все зависит от того, какая может быть степень разрушений и поражения данного объекта, — написал Балицкий.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ «совсем уже голову потеряли», нанося удар по реактору ЗАЭС. Глава государства также отметил, что украинские войска постоянно наносят удары либо вблизи станции, либо по самой станции.

До этого представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Киев продолжает вынашивать идею организации ядерной катастрофы всеевропейского масштаба. По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский, предчувствуя «неминуемый конец своей человеконенавистнической политики», рассчитывает утянуть за собой как можно больше невинных людей.