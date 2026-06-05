«Совсем уже голову потеряли»: Путин об ударах ВСУ по ЗАЭС

«Совсем уже голову потеряли»: Путин об ударах ВСУ по ЗАЭС Путин: ВСУ потеряли голову, нанося удары по реактору ЗАЭС

Вооруженные силы Украины «совсем уже голову потеряли», нанося удар по реактору Запорожской АЭС, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Глава государства также отметил, что украинские войска постоянно наносят удары либо вблизи станции, либо по самой станции. Трансляция выступления доступна на RuTube-канале Росконгресса.

Запорожская атомная электростанция, украинские войска постоянно наносят удар. Либо вблизи станции, либо — в последнее время совсем уже голову потеряли — нанесли удар прямо по реактору, — подчеркнул Путин.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев продолжает вынашивать идею организации ядерной катастрофы всеевропейского масштаба. По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает утянуть за собой как можно больше невинных людей.

До этого глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что удары ВСУ по району Запорожской атомной электростанции создают реальную угрозу ядерной безопасности Европы. По его словам, удары наносятся ежедневно и интенсивно.