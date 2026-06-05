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05 июня 2026 в 16:41

«Неминуемый конец»: Захарова раскрыла страшные планы Киева

Захарова: Киев вынашивает идею ядерной катастрофы всеевропейского масштаба

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Киев продолжает вынашивать идею организации ядерной катастрофы всеевропейского масштаба, заявила представитель МИД России Мария Захарова. В комментарии дипломата, опубликованном пресс-службой ведомства, говорится, что президент Украины Владимир Зеленский, предчувствуя «неминуемый конец своей человеконенавистнической политики», рассчитывает утянуть за собой как можно больше невинных людей.

Очевидно, что Киев продолжает вынашивать идею организации ядерной катастрофы всеевропейского масштаба. Предчувствуя неминуемый конец своей человеконенавистнической политики, Зеленский и его приспешники рассчитывают утянуть за собой на дно как можно больше невинных людей, — отметила Захарова.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что удары Вооруженных сил Украины по району Запорожской атомной электростанции создают реальную угрозу ядерной безопасности Европы. По его словам, удары наносятся ежедневно и интенсивно.

До этого Захарова заявила, что Киев действует как «обезьяна с гранатой», атакуя инфраструктуру ЗАЭС. Как отметила дипломат, атаки ВСУ на инфраструктуру объекта доказывают, что украинские власти готовы идти на самые отчаянные шаги.

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