Захарова меткой фразой унизила Киев из-за действий против ЗАЭС

Киев действует как «обезьяна с гранатой», атакуя инфраструктуру Запорожской атомной электростанции, следует из заявления представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте ведомства. По ее словам, атаки ВСУ на инфраструктуру объекта доказывают, что украинские власти готовы идти на самые отчаянные шаги.

Надеемся, что даже на Западе в итоге осознают, что, нанося удары при помощи поставляемого оружия по ядерным объектам, Киев фактически действует как обезьяна с гранатой, создавая угрозы в том числе и для своих спонсоров, — отметила дипломат.

Захарова добавила, что Москва ждет от МАГАТЭ и его гендиректора Рафаэля Гросси честной оценки действий украинской стороны. Агентству придется назвать вещи своими именами, иначе призывы его руководителя к безопасности и все «принципы» превратятся в пустой звук, подчеркнула она.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что радиация не знает границ, а европейские лидеры своим равнодушием к атакам на Запорожскую АЭС подвергают риску собственные народы. Он указал, что беспечность Брюсселя в ответ на удары Киева по станции граничит с опасной игрой.

