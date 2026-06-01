В МИД раскрыли, чего ждет Россия от МАГАТЭ после атаки ВСУ на ЗАЭС Захарова: Россия ждет от МАГАТЭ справедливой оценки удара ВСУ по ЗАЭС

Россия ожидает от МАГАТЭ и лично от главы агентства Рафаэля Гросси справедливой оценки действий Киева после атаки на Запорожскую АЭС, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые передает сайт ведомства, этот инцидент, целенаправленно созданный властями Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским, нельзя оставлять без внимания.

Рассчитываем, что Секретариат МАГАТЭ и лично генеральный директор агентства Р. Гросси дадут справедливую и заслуженную оценку действиям Киева. Угрозы, целенаправленно создаваемые режимом Зеленского, который в антироссийском угаре прямой наводкой бьет по российской АЭС, нельзя игнорировать, — высказалась она.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что радиация не признает государственных границ, а безразличие европейских лидеров к обстрелам Запорожской АЭС ставит под удар их же граждан. Брюссель, по его словам, своей беспечностью в ответ на атаки Киева «играет с огнем».

Кроме того, директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил, что атака украинского беспилотника могла привести к безвозвратной потере шестого энергоблока. По его словам, заряда дрона хватило бы, чтобы пробить 50-сантиметровую стену машинного зала.