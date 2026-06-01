В столице вакансии мечты оказались с неожиданным продолжением В Москве под видом вакансий SMM и моделей предлагают работу перед веб-камерой

Москвичек привлекают «работой мечты», которая впоследствии может оказаться предложением участвовать в веб-трансляциях, сообщает Telegram-канал «112». Несколько девушек рассказали о схеме набора сотрудников в офис на Лубянском проезде.

Соискательницы откликались на вакансии SMM-специалиста, контент-менеджера, HR или модели с высокой зарплатой и минимальными требованиями. Однако на собеседовании им якобы предлагали совсем иной формат работы — участие в онлайн-трансляциях. По словам девушек, их просили проходить «стажировку», фотографироваться с паспортом и начинать подготовку без оформления трудового договора.

Одна из них утверждает, что после нескольких дней подобных занятий поняла возможную специфику деятельности и смогла прекратить участие только при поддержке знакомых. Также сообщается, что известно о других подобных случаях. После одного из инцидентов к офису вызывали полицию.

Ранее сообщалось, что в управлениях Нацполиции Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областей Украины прошли обыски и задержания. По данным источников, их руководители «крышевали» вебкам-студии, получая за это около $20 тыс. в месяц.