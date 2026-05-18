Вакансии-пустышки. Срочные, без опыта: как вычислить и обезопасить себя

Согласно оценкам экспертов, лишь 10–30% вакансий, размещенных на специализированных сайтах по поиску работы, являются релевантными. В остальном случае пространство занятости переполнено так называемыми вакансиями-пустышками. Почему в реальности ситуация на рынке труда выглядит иначе, чем кажется, как соискателю не тратить драгоценное время на призрачные предложения и не упустить действительно подходящие варианты — в материале NEWS.ru.

Что такое вакансии-пустышки

Вакансии-пустышки — это не мошенничество и не ошибка, а вполне осознанная кадровая стратегия, рассказал NEWS.ru бренд-директор и основатель event-агентства «Динамика» Александр Шкарупа. При этом ее практикуют не только российские, но и западные работодатели.

«Компании держат открытые позиции постоянно, даже когда реальной потребности в найме прямо сейчас нет: они формируют „скамейку запасных“ на случай внезапного увольнения или ухода сотрудника», — пояснил эксперт.

Руководитель информационного отдела Независимого профсоюза «Новый труд» Мария Коледа называет засилье вакансий-пустышек тревожной тенденцией.

«Это актуально не только для нашей страны, но и для Европы и США. В России 70–90% вакансий нерелевантны и являются информационным шумом», — уточнила собеседница NEWS.ru.

Она добавила, что разрыв между откликами и реальным наймом очевиден: из семи отправленных откликов активно требуют закрытия только одна или две позиции. Остальные либо уже закрыты, либо представляют собой кадровый резерв.

Почему появляются вакансии-пустышки

По словам Коледы, причины, по которым компании размещают несуществующие вакансии, разнообразны. Например, создание видимости развития (43%) — так работодатели хотят демонстрировать активность и рост компании в глазах соискателей. Или мотивация текущих сотрудников (43%) — такие вакансии создают иллюзию, будто на место нерадивого работника могут найти замену, что стимулирует коллег трудиться усерднее. Не последнюю роль играет и успокоение коллектива (30%): «призрачные» вакансии публикуют, чтобы убедить перегруженных сотрудников в том, что им скоро найдут помощника, резюмировала она.

В свою очередь Шкарупа считает главной причиной размещения таких пустышек высокую текучесть кадров, особенно на позициях среднего и низшего звена. Так происходит, потому что многие кандидаты приходят на работу плохо подготовленными к реальной ответственности: через месяц-два выясняется, что человек не готов к серьезной нагрузке, не умеет выстраивать коммуникацию внутри команды или попросту переоценил свои силы, объясняет собеседник NEWS.ru.

В такой ситуации зачастую часть сотрудников уходит сама, а другая часть расстается с компанией по инициативе работодателя. В результате HR-цикл никогда не останавливается — и вакансия висит на сайте постоянно, вне зависимости от реального статуса набора.

Какие бывают виды фальшивых вакансий

Далеко не за каждым объявлением стоит жаждущий работодатель, полагает экономист эксперт Института экономики роста имени П. А. Столыпина, член Генерального совета «Деловой России» Олег Николаев. Он выделяет два типа таких вакансий.

Первый тип — мошеннический. Невнятные, но заманчивые предложения, цель которых — украсть личные данные или «развести» человека на деньги. «Сочетание „предлагают непонятно что, но обещают кучу денег прямо сейчас“ — маркер опасности», — предупредил собеседник NEWS.ru.

Второй тип — вакансии реальных компаний, не направленные на быстрое закрытие потребности. Их мотивация сложнее и не всегда злонамеренна. Иногда внутренний регламент требует выставить вакансию в открытый доступ, хотя место заранее отведено под определенного кандидата. Но самый распространенный мотив — мониторинг рынка: изучение спроса на рабочую силу и уровня зарплатных ожиданий, уточнил Николаев.

Что означают вакансии-пустышки для соискателя

Во-первых, не стоит воспринимать отсутствие обратной связи как личный провал: вполне возможно, вакансия существует только номинально, утверждают эксперты. Во-вторых, на этапе отклика имеет смысл сразу уточнять, открыта ли позиция прямо сейчас, есть ли конкретные сроки закрытия вакансии и на какой стадии находится подбор, советуют они.

«Компании, которые реально нанимают сотрудников, как правило, отвечают на такие вопросы быстро и конкретно. Те, кто лишь формально размещает объявления для мониторинга рынка, либо вовсе не выходят на связь, либо ограничиваются расплывчатыми ответами. Это один из главных признаков вакансии-пустышки», — отметил Шкарупа.

По словам Николаева, сарафанное радио (то есть рекомендации клиентов и работодателей) остается наиболее надежным каналом трудоустройства. Эксперт пояснил, что в этом случае точно никто никому не врет.

Как распознать фальшивые предложения

Анализируйте «цифровые следы» компании на платформе по поиску работы: когда она последний раз была онлайн и какой процент откликов разбирает.

Ищите работу через профессиональные сообщества в мессенджерах и соцсетях, а также на профильных форумах — там публикуют наиболее «живые» предложения.

Изучайте отзывы о работодателе и обращайте внимание на красные флаги: размытые формулировки, подозрительно высокую зарплату и отсутствие контактных данных.

Подходите к поиску работы как к проекту: с четким планом, регулярным анализом результатов и финансовой подушкой безопасности на переходный период.

