HR-эксперт дала совет, как повысить зарплату в 2026 году

Повысить доход в 2026 году можно при помощи ухода в другую сферу, которая является дефицитной, заявила HR-эксперт Галина Андриянова. В разговоре с Lenta.ru она подчеркнула, что к таким специальностям сейчас относятся медики, водители и сварщики.

Первый способ — идти туда, где вас ждут. Сварщики, водители и медики находятся в красной зоне рынка. Спрос на эти специальности вырос на 15–20%: запросов на сварщиков стало на 18% больше, а в медицине число вакансий прибавило 20%. При этом на одну позицию приходится лишь три-четыре резюме, — уточнила эксперт.

Кроме того, по ее словам, нужно отказаться от синдрома отличника и не ждать, когда работодатель оценит старания и сам предложит повысить зарплату. Как считает Андриянова, нужно самостоятельно обращаться с просьбой о повышении.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова заявила, что профессиональная сегрегация — неравномерное распределение работников по отраслям и должностям — лишь усиливает гендерный разрыв в зарплатах. По ее словам, исторически сложилось, что плату за труд повышают именно в тех сферах, где преобладают мужчины.