HR-эксперт назвала главные факторы усиления гендерного разрыва в зарплатах

HR-эксперт Зулия Лоикова: сегрегация усиливает гендерный разрыв в зарплатах

Профессиональная сегрегация — неравномерное распределение работников по отраслям и должностям лишь усиливает гендерный разрыв в зарплатах, заявила «Вечерней Москве» HR-эксперт Зулия Лоикова. По ее словам, исторически сложилось, что плату за труд повышают именно в тех сферах, где преобладают мужчины.

Есть вертикальная сегрегация: даже в одинаковых управленческих должностях женщин реже повышают. Они сталкиваются с негласным ограничением карьерного роста, ввиду того что работодатели боятся, что женщина может уйти в декрет, если она находится в детородном возрасте. Если уже в более зрелом возрасте, то они боятся того, что женщина будет присматривать за внуками. То есть все время у работодателей есть какой-то страх относительно женщин. Это так называемый штраф за материнство, — высказалась Лоикова.

Она отметила, что ситуацию усугубляет и то, что женщины традиционно запрашивают меньшую зарплату, чем мужчины. Первые вынуждены жертвовать высоким размером оплаты труда в пользу гибкого графика, ведь им нужно совмещать работу с семьей. Эксперт добавила, что женщины в основном заняты в социальных сферах, где зарплаты растут медленнее, чем в транспортной, строительной, промышленной или IT-областях.

Ранее HR-консультант Антонина Болгова заявила, что работодатели часто снижают ставку женщинам из-за опасений, что они уйдут в декретный отпуск. Так она прокомментировала информацию о максимальном за 13 лет гендерном разрыве в трудовых доходах россиян. По ее словам, девушки зарабатывают меньше мужчин даже на аналогичных руководящих должностях.

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

