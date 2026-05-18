В Москве зафиксировали температурный максимум с начала года В Москве впервые с начала года температура поднялась до +29,1 градуса

В Москве обновился температурный максимум с начала года, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, столбик термометра поднялся до +29,1 градуса, показатель стал самым высоким в столице с января 2026 года.

Рост температуры пока продолжается, так что точное значение максимума сегодняшнего дня станет известно после 21:00, когда будут сняты показания с максимальных термометров, — написал специалист.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве 17 мая был зафиксирован новый суточный рекорд по количеству выпавших осадков, столица столкнулась с аномально сильными дождями. Прежний максимум был зафиксирован в 1904 году. Он оказался почти на 7 мм ниже нынешнего показателя.

До этого эколог Илья Рыбальченко заявил, что в конце мая в Москве и Московской области ожидается появление большого количества комаров. Массовому вылету насекомых способствуют благоприятные погодные условия: снежная зима, позволившая значительной части популяции выжить, теплая весна и дожди.