18 мая 2026 в 18:49

Жертвой удара БПЛА по автомобилю в ДНР стал мирный житель

В селе Дмитровка под Волновахой в результате удара ВСУ при помощи БПЛА по автомобилю один человек погиб, сообщил ТАСС глава администрации Волновахского округа Константин Зинченко. По его словам, еще один мирный житель пострадал.

Один человек погиб, один пострадал. Оба гражданские мужчины, — отметил Зинченко.

Он добавил, что противник также атаковал АЗС на въезде в Волноваху. Этот удар обошелся без последствий.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин передавал, что в российской столице в результате попадания беспилотников пострадали 12 человек. Наибольшее число пострадавших зафиксировано возле проходной МНПЗ, где находилась смена строителей.

До этого в Белгородской области при атаке украинского беспилотника пострадал 14-летний школьник. Дрон сдетонировал на территории частного дома в Шебекино. Мальчик получил слепое осколочное ранение головы. В самом доме оказались повреждены окна, фасад и забор, в соседнем домовладении — остекление.

Также два мирных жителя погибли в Белгородской области. Противник атаковал грузовой автомобиль в районе села Вознесеновка Шебекинского округа.

