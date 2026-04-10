ВСУ атаковали грузовик и убили мирных жителей Гладков сообщил о гибели двух мужчин в Шебекинском округе после атаки ВСУ

Два мирных жителя погибли в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, противник атаковал грузовой автомобиль в районе села Вознесеновка Шебекинского округа.

В результате целенаправленного удара ВСУ погибли два мирных жителя. В районе села Вознесеновка Шебекинского округа дрон атаковал грузовой автомобиль. От полученных ранений двое мужчин скончались на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, — написал глава региона.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что украинская армия могла нанести удар по Брянской области с территории Черниговской или Сумской областей. Он напомнил, что ракеты «Нептун» имеют дальность 240–250 километров. По словам эксперта, украинцы грозятся тем, что модернизируют ее и увеличат дальность до 800 километров, но у них это вряд ли получится.

До этого ВСУ атаковали гражданскую инфраструктуру Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что мирная жительница получила ранения. Ее доставили в местную больницу.