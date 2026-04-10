10 апреля 2026 в 21:13

ВСУ атаковали грузовик и убили мирных жителей

Гладков сообщил о гибели двух мужчин в Шебекинском округе после атаки ВСУ

Два мирных жителя погибли в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, противник атаковал грузовой автомобиль в районе села Вознесеновка Шебекинского округа.

В результате целенаправленного удара ВСУ погибли два мирных жителя. В районе села Вознесеновка Шебекинского округа дрон атаковал грузовой автомобиль. От полученных ранений двое мужчин скончались на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, — написал глава региона.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что украинская армия могла нанести удар по Брянской области с территории Черниговской или Сумской областей. Он напомнил, что ракеты «Нептун» имеют дальность 240–250 километров. По словам эксперта, украинцы грозятся тем, что модернизируют ее и увеличат дальность до 800 километров, но у них это вряд ли получится.

До этого ВСУ атаковали гражданскую инфраструктуру Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что мирная жительница получила ранения. Ее доставили в местную больницу.

Путин разъяснил, как искусственный интеллект меняет облик важных сфер жизни
В Пакистане озвучили, когда и где пройдут переговоры между США и Ираном
Популярный комик объяснил, почему ушел из Comedy Club
Пожар на складе пиротехники во Владикавказе локализован
Жителей Молдавии призвали заранее отключать духовку ради экономии энергии
«Четко все делал»: звезда «Молодежки» о работе с Бондарчуком
Ле Пен провела тайный ужин с главой LVMH и другими бизнесменами
«Хотелось мировой истории»: актер Нестеренко о международном признании
Диверсия на трансальпийском нефтепроводе ударила по Германии
За месяц число жертв в Ливане достигло почти 2 тыс. человек
ВСУ атаковали грузовик и убили мирных жителей
В ФРГ отменили скандальный закон, касающийся молодых мужчин
«Уже завтра»: Испания торопит Европу с созданием единой армии
В МАХ рассказали о защите данных пользователей
«Приведет к краху»: на Западе раскрыли, какой удар Иран нанес Украине
«Почему не лечите?»: Мясников пожурил россиян из-за одной опасной болезни
Экскаваторщик спас дагестанское село от подтопления
Посол России раскрыл «грязные» планы Британии, Норвегии и Украины
Unicredit дали ответ по поводу ликвидации бизнеса в России
Мишустин приостановил госслужбу замглавы Минцифры
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

