«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

В ночь на 9 июня 2026 года американские военные нанесли удары по территории Ирана. Именно об этом сценарии предупреждал в своих прогнозах экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Что он говорил о возможном начале ядерной войны на Ближнем Востоке?

«Старший брат придет на помощь»

Жириновский неоднократно детально описывал пошаговую цепочку ближневосточной эскалации. Согласно его версии, все запустит Израиль: он первым нанесет удар по иранским объектам, где, «ему кажется, есть центры ядерные по обогащению урана, а возможно, и производство ядерных зарядов».

За этим неминуемо последует ответ Тегерана и «какие-то небольшие разрушения в Израиле», а кульминацией станет вмешательство Запада: «И тогда „старший брат“ придет на помощь. США мобилизуют НАТО и сами начнут бомбить Иран». Эти слова, сказанные политиком еще в 2013 году, сегодня звучат как точное описание происходящего.

9 июня американские военные атаковали системы ПВО, наземные пункты управления и радиолокационные станции Ирана в ответ на сбитый в Ормузском проливе вертолет Apache.

Президент США Дональд Трамп назвал атаку «соразмерным ответом на неоправданную иранскую агрессию». В ответ Корпус стражей исламской революции заявил об ударах по 21 цели на американских базах в регионе, включая Бахрейн и Иорданию.

«Покиньте наш регион, если хотите быть в безопасности», — пригрозил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

«Можно всю страну снести»

Самым мрачным в прогнозах Владимира Жириновского был даже не сам конфликт, а его катастрофический масштаб. Политик предупреждал: после обычных бомбардировок в дело вступает тяжелое оружие Запада.

«США мобилизуют НАТО и начнут бомбить Иран, в том числе применяя очень страшное оружие локального действия, но зачищая территорию полностью. Можно всю страну снести применением одного этого локального ядерного удара», — предостерег депутат во время выступления в Госдуме.

Тегеран, Иран. Сильно поврежденное здание крытого стадиона «Азади» после обстрелов со стороны США Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эти слова были произнесены им в эфире еще в 2019 году. Политик назвал грядущие события «самыми страшными» и сделал свой мрачный вывод: «Израиль погибает». По мнению Жириновского, не менее разрушительными станут и экономические последствия войны. Депутат предрекал, что удар по Тегерану обрушит глобальные рынки.

«В случае удара по Ирану цены на нефть взлетают до $200 за баррель. Китайская экономика не выдержит. И Евросоюз не выдержит», — заявлял он с трибуны нижней палаты парламента.

Жириновский видел в этом скрытую геополитическую цель Вашингтона. Америке, как он утверждал, нужно любой ценой ослабить Китай.

«Одним ударом Америка ослабляет и Брюссель, и Пекин. Но остается Россия», — предрек парламентарий в 2013 году.

«Все мировые деньги стекутся сюда»

Самая шокирующая часть пророчества Жириновского касалась судьбы еврейского населения. В 2004 году в петербургской телепрограмме «Два против одного» он заявил, что после ядерного конфликта на Ближнем Востоке неизбежно «лопнет Евросоюз» и наступит «крах США», что спровоцирует очередной «исход евреев» из Израиля.

«Все они хлынут в Россию. Здесь будет их „база спасения“», — не сомневался политик еще четверть века назад.

По замыслу парламентария, для переселенцев в России создадут особую территорию — «московскую еврейскую республику: от Воронежа до Архангельска, от Перми до Петербурга». Москве же в этой схеме отводилась роль новой «столицы евреев».

«Нас ждет отход всей еврейской мировой диаспоры в Россию. И здесь смогут создать вечное еврейское государство. <...> Все мировые деньги стекутся сюда. Все достижения человечества будут только здесь, в России», — предсказывал депутат в том же телешоу 2004 года.

Жириновский видел в этом грядущем переселении не только благо, но и угрозу для русского народа. В 2012 году, выступая в московском «Меркурий-клубе», он описал, как мог бы выглядеть этот симбиоз: «Евреи приносят капиталы и связи. Русские осваивают земли и сохраняют суверенитет».

Читайте также:

«Уничтожат Израиль»: шок-пророчество Жириновского о евреях уже сбывается?

«Станет центром мира»: Жириновский описал Россию в 2050 году

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского