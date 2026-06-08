«Уничтожат Израиль»: шок-пророчество Жириновского о евреях уже сбывается?

Ракетный обстрел Израиля со стороны Ирана укладывается в схему, которую еще в 2006 году описал основатель ЛДПР Владимир Жириновский. Что он предрек Израилю в случае полномасштабной войны и почему 20 млн евреев могут переселиться в Россию?
Ядерный конфликт и «исход евреев»
Вечером 7 июня 2026 года мир снова замер в ожидании: около 10 баллистических ракет, выпущенных Ираном в сторону Северного Израиля, нарушили перемирие, заключенное в апреле. Именно о такой эскалации много лет назад предупреждал Владимир Жириновский.
Если начнется война с Ираном — Израилю конец, а евреи всей диаспоры хлынут в Россию, предрек при жизни покойный ныне депутат. По его прогнозу, на Ближнем Востоке может случиться ядерный конфликт. В десятках Telegram-каналов уже вовсю цитируют его слова, задаваясь одним вопросом: «Неужели началось?»
В 2004 году в интервью «РЕН ТВ — Петербург» политик озвучил прогноз: после обмена ядерными ударами «лопнет Евросоюз» и наступит «крах США», что спровоцирует «исход евреев» из Израиля, которые «спасутся в России».
«Если президент Ирана и Ирак получат ядерное оружие, они уничтожат Израиль. Все, ничего не останется. И они готовы поджечь Ближний Восток», — заявил депутат.
Россия — последний причал
По версии Жириновского, беженцы из Израиля поедут не в США и не в Европу: «Все они хлынут в Россию. Здесь будет их „база спасения“». Позже, по словам политика, начнется переселение американских и европейских евреев, которые сделают Москву своей новой «столицей».
Сам депутат, будучи евреем по отцу (Вольфу Исааковичу Эйдельштейну), предрек, что община в России может вырасти до 20 млн человек из-за рубежа, а всего в гипотетической еврейской республике будет проживать до 100 млн человек, четверть из которых составят этнические евреи. Эти люди, согласно прогнозу политика, создадут «Московскую Еврейскую Республику» — от Воронежа до Архангельска, от Перми до Петербурга.
«Нас ждет отход всей еврейской мировой диаспоры в Россию. И здесь смогут создать вечное еврейское государство, где они успокоятся, наконец. Все мировые деньги стекутся сюда. Все достижения человечества будут только здесь, в России. Поэтому у России есть будущее!» — предсказывал парламентарий.
Жириновский не видел в этом переселении однозначного блага для русских, хоть и признавал, что «исход евреев» может принести России годы невиданного процветания. Он отметил, что видит в этом «угрозу для русского народа». Политик был уверен: «Арабы их сметут. Россия станет их последним прибежищем».
«Обратный приток» уже идет
Процесс переселения уже идет. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода заявил, что все евреи, уехавшие из России после начала СВО, вернулись обратно, а после событий 7 октября, когда боевики ХАМАС вторглись на юг Израиля, в Россию приехало даже больше евреев, чем уехало.
Посол Израиля в РФ Симона Гальперин подтвердила наличие «обратного притока». А главный раввин РФ Берл Лазар и вовсе предрек «поток евреев» из-за рубежа, объясняя это уникально низким уровнем антисемитизма в РФ по сравнению с Западом.
В 2016 году, как сообщил «Интерфакс», во время встречи с Европейским еврейским конгрессом (ЕЕК) в Кремле президент РФ Владимир Путин, выслушав жалобы на рост антисемитизма, заявил: «Пусть к нам едут. В Советском Союзе выезжали, пусть вернутся».
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