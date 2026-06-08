«Уничтожат Израиль»: шок-пророчество Жириновского о евреях уже сбывается?

Ракетный обстрел Израиля со стороны Ирана укладывается в схему, которую еще в 2006 году описал основатель ЛДПР Владимир Жириновский. Что он предрек Израилю в случае полномасштабной войны и почему 20 млн евреев могут переселиться в Россию?

Ядерный конфликт и «исход евреев»

Вечером 7 июня 2026 года мир снова замер в ожидании: около 10 баллистических ракет, выпущенных Ираном в сторону Северного Израиля, нарушили перемирие, заключенное в апреле. Именно о такой эскалации много лет назад предупреждал Владимир Жириновский.

Если начнется война с Ираном — Израилю конец, а евреи всей диаспоры хлынут в Россию, предрек при жизни покойный ныне депутат. По его прогнозу, на Ближнем Востоке может случиться ядерный конфликт. В десятках Telegram-каналов уже вовсю цитируют его слова, задаваясь одним вопросом: «Неужели началось?»

В 2004 году в интервью «РЕН ТВ — Петербург» политик озвучил прогноз: после обмена ядерными ударами «лопнет Евросоюз» и наступит «крах США», что спровоцирует «исход евреев» из Израиля, которые «спасутся в России».

«Если президент Ирана и Ирак получат ядерное оружие, они уничтожат Израиль. Все, ничего не останется. И они готовы поджечь Ближний Восток», — заявил депутат.

Россия — последний причал

По версии Жириновского, беженцы из Израиля поедут не в США и не в Европу: «Все они хлынут в Россию. Здесь будет их „база спасения“». Позже, по словам политика, начнется переселение американских и европейских евреев, которые сделают Москву своей новой «столицей».

Сам депутат, будучи евреем по отцу (Вольфу Исааковичу Эйдельштейну), предрек, что община в России может вырасти до 20 млн человек из-за рубежа, а всего в гипотетической еврейской республике будет проживать до 100 млн человек, четверть из которых составят этнические евреи. Эти люди, согласно прогнозу политика, создадут «Московскую Еврейскую Республику» — от Воронежа до Архангельска, от Перми до Петербурга.

«Нас ждет отход всей еврейской мировой диаспоры в Россию. И здесь смогут создать вечное еврейское государство, где они успокоятся, наконец. Все мировые деньги стекутся сюда. Все достижения человечества будут только здесь, в России. Поэтому у России есть будущее!» — предсказывал парламентарий.

Жириновский не видел в этом переселении однозначного блага для русских, хоть и признавал, что «исход евреев» может принести России годы невиданного процветания. Он отметил, что видит в этом «угрозу для русского народа». Политик был уверен: «Арабы их сметут. Россия станет их последним прибежищем».

Президент Федерации еврейских общин России, основатель и директор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода на премьере фильма Сергея Урсуляка «Праведник» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Обратный приток» уже идет

Процесс переселения уже идет. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода заявил, что все евреи, уехавшие из России после начала СВО, вернулись обратно, а после событий 7 октября, когда боевики ХАМАС вторглись на юг Израиля, в Россию приехало даже больше евреев, чем уехало.

Посол Израиля в РФ Симона Гальперин подтвердила наличие «обратного притока». А главный раввин РФ Берл Лазар и вовсе предрек «поток евреев» из-за рубежа, объясняя это уникально низким уровнем антисемитизма в РФ по сравнению с Западом.

В 2016 году, как сообщил «Интерфакс», во время встречи с Европейским еврейским конгрессом (ЕЕК) в Кремле президент РФ Владимир Путин, выслушав жалобы на рост антисемитизма, заявил: «Пусть к нам едут. В Советском Союзе выезжали, пусть вернутся».

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