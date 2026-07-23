«Все будет решать Москва»: пророчество Жириновского о последнем бое с НАТО

Экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал нынешнее противостояние России с НАТО «последним и решительным боем». После победы, как предсказал политик, РФ станет могущественной сверхдержавой с «немереным» количеством денег. О чем еще он сказал в прогнозе?

«Ядерный план» Киссинджера

Владимир Жириновский был убежден: Запад давно разработал план, в котором Россия, Китай и Иран должны погрязнуть в глобальной войне. И главным бенефициаром этого сценария могут стать Соединенные Штаты.

«Вы же читали книги Киссинджера (американского дипломата Генри Киссинджера. — NEWS.ru)? У него там такая фраза: „И в этом ядерном пепле поднимется только одна страна — США“. Вот вам пожалуйста, их сценарий. Им бы хотелось всех стравить, чтобы было применено ядерное оружие. А Америка же далеко, у нее все будет хорошо», — пояснил Жириновский.

По его мнению, пугать Россию экономическими санкциями уже бесполезно. Речь идет о военном решении вопроса.

«Надо показать США и НАТО, чем может закончиться противостояние. Они согласны потерять часть своих городов, населения и оказаться в условиях, когда все будет заражено после взрыва атомной бомбы? Это же огромные экологические потери. Хотят зеленую революцию, получат ядерную революцию», — предрек он.

«Все будет решать только Москва»

Жириновский не раз повторял: ни Брюссель, ни Лондон не имеют права голоса в том, как должна жить Россия.

«Все должны запомнить это. Ни НАТО, ни чиновники, ни Брюссель, ни Париж, ни Лондон. Никто — эти Макроны, Джонсоны, нет. Все будет решать только Москва», — выдал прогноз парламентарий.

По его словам, сейчас сложился «очень хороший политический пасьянс» и упускать такой шанс нельзя. Ошибок больше допускать нельзя — все нужно доводить до конца.

Военная техника Вооруженных сил Российской Федерации Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Все, как в 41-м году»

Во время выступления в Госдуме Владимир Жириновский провел прямую параллель с Великой Отечественной войной. Он утверждал, что сегодняшняя ситуация зеркально повторяет 1941 год: чужие войска у границ, на соседние территории завозят оружие, готовят диверсантов.

«Впервые за 30 лет зазвучал голос русской дипломатии. Мы не угрожаем никому, нам угрожают, чужие войска стоят у наших границ. 30 стран, вся Европа», — констатировал политик.

Но, в отличие от 1941 года, у России теперь есть оружие, которого нет ни у кого. И это, по мнению политика, — великий исторический шанс.

«Сейчас у нас исторический момент, когда мы должны окончательно выиграть у Запада. Мы должны использовать наше преимущество в военно-технической области. Сейчас мы можем это сделать, это великий шанс. Благодаря тому оружию, которое есть только у нас пока», — добавил Жириновский.

«Мы победим»

Владимир Жириновский настаивал, что только военным путем Россия сможет раз и навсегда решить проблему враждебного окружения и «поставить» Запад на место. При этом он не сомневался в победе.

«Надо покончить с тем, чтобы нам кто-то мог угрожать. Сегодня лучший исторический момент. И если этот шанс не будет упущен, то мы станем действительно мощным государством. Сможем окончательно решить проблему оскорблений и угроз со стороны Запада. Это наш последний и решительный бой. Мы победим», — предрек депутат.

Победа, по его убеждению, автоматически решит все экономические проблемы. Огромные деньги, ушедшие в офшоры, вернутся в страну. Гигантские расходы на оборону больше не будут нужны.

«Тогда все деньги сдадут к нам, все деньги вернем с офшоров. Денег немерено будет, и на оборону уже столько не нужно будет тратить», — озвучил прогноз политик.

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