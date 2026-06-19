«Никакой Украины нет!»: пророчество Жириновского о будущем величии России

Незадолго до начала СВО на Украине экс‑лидер ЛДПР Владимир Жириновский предрек скорое исчезновение Украины с карты мира и неизбежное величие России. Что он сказал о судьбе Европы и США и почему, по его мнению, россияне станут жить лучше?
«Мы будем жить лучше»
30 января 2021 года, сидя в стенах московского отеля «Метрополь», Владимир Жириновский детально описал сценарий будущего России. По его мнению, наша страна вступила в период, когда сможет вернуть себе былое величие и мощь. При этом США сдадут позиции, уступив место на олимпе РФ, был уверен политик.
«Мы поднимаемся на олимп, который становится пустым. Американцы уходят сами. Им уже тяжело управлять, у них нет средств, нет энтузиазма. Поэтому для нас освобождается мировая площадка. И мы — огромная евроазиатская страна с хорошим образованием, с талантливым населением — мы будем жить лучше», — пообещал депутат.
Будет ли война с Германией
Ранее политик раскрыл секретный «План Барбаросса», который якобы уже подготовили страны НАТО для борьбы с Россией. Владимир Жириновский тогда заверил, что у Запада давно есть четкий сценарий начала полноценного военного конфликта, который развернется на территории Украины.
«Сценарий такой: Украина нападает на Крым или Донбасс, Россия встает на защиту и уничтожает украинскую армию. На помощь идет польская армия, все это на территории Украины, чтобы не задействовать территорию натовских стран. Польские войска тоже гибнут»,— предсказал Жириновский.
После этого, по прогнозу политика, эстафету примет Германия, и на полях Украины произойдет прямое столкновение между немецкой и русской армиями. Именно этот момент, как считал Жириновский, может стать кульминацией, после которой стороны будут вынуждены договариваться о мире.
Украина станет Россией
Итогом этих гипотетических баталий, по словам Владимира Жириновского, станет территориальный передел. Западная Украина превратится в новую страну Галицию, которую могут принять и в НАТО, и в Евросоюз. Это государство, по словам депутата, станет своего рода «буфером» и одновременно форпостом коллективного Запада.
Остальные 80% территории бывшей Украины, включая промышленный юго‑восток, центральные и северные регионы, войдут в состав России как обычные области, не сомневался парламентарий.
«Договариваемся о разделе Украины. Западные области — Львов, Ивано‑Франковск, Тернополь, Луцк — образуют новое государство Галиция», — описал будущее Жириновский.
Таким образом, по его прогнозу, Украина перестанет существовать как самостоятельное геополитическое тело. Этот раздел Жириновский считал не только возможным, но и неизбежным результатом столкновения интересов России и объединенной Европы — столкновения, которое, по его убеждению, РФ выиграет, потому что за ней — огромная территория и историческая правота.
«Их сделали украинцами»
За этим сухим сценарием стояла более глубокая философия. Владимир Жириновский настаивал на том, что украинская идентичность — это рукотворный проект.
«Украинцев искусственно сделали националистами. Их сделали украинцами с 20‑х по 40‑е годы. Это все русские! Никакой Украины нет, никаких украинцев!» — сказал он во время выступления перед членами партии ЛДПР.
По его мнению, разделение единого русского народа произошло по воле западных сил в советский период, а сам «украинский язык» — это кустарная поделка филологов. Политик ссылался на украинского профессора Михаила Грушевского, который эмигрировал в Австрию и в 1919 году основал в Вене Украинский социологический институт. По словам Жириновского, именно там Грушевский «подготовил» и написал «искусственный учебник украинского языка».
Современные историки также отмечают, что Грушевский сыграл ключевую роль в формировании концепции истории Украины, отдельной от истории России.
«Язык сварганили в Вене. Профессор Грушевский! Часть слов русских, часть — польских. Вот вам и украинский язык», — пояснил Жириновский со сцены.
«Победа будет за русскими»
Уже в 2022 году, незадолго до ухода, в своем кабинете в Госдуме Владимир Жириновский произнес еще более жесткий монолог. Он заверил, что планы стран НАТО по разрушению России не осуществятся. А тем, кто провоцировал конфликты, придется «собирать манатки и уезжать в Австралию и Канаду».
«Будут уничтожены все те, кто готовил войну: США, блок НАТО, Польша, Украина… Россия расцветет. Останется единственной супердержавой в мире, и все будут учить русский, а не английский. Расчеты будут идти в рублях, а не в долларах. И наши граждане, наконец, получат нормальные условия для жизни», — предрек политик.
Он также добавил, что США «ничего не добьются в Европе», а «победа будет за русскими»: «Они (страны НАТО. — NEWS.ru) уже проиграли, как Наполеон и Гитлер».
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