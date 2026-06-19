«Никакой Украины нет!»: пророчество Жириновского о будущем величии России

Незадолго до начала СВО на Украине экс‑лидер ЛДПР Владимир Жириновский предрек скорое исчезновение Украины с карты мира и неизбежное величие России. Что он сказал о судьбе Европы и США и почему, по его мнению, россияне станут жить лучше?

«Мы будем жить лучше»

30 января 2021 года, сидя в стенах московского отеля «Метрополь», Владимир Жириновский детально описал сценарий будущего России. По его мнению, наша страна вступила в период, когда сможет вернуть себе былое величие и мощь. При этом США сдадут позиции, уступив место на олимпе РФ, был уверен политик.

«Мы поднимаемся на олимп, который становится пустым. Американцы уходят сами. Им уже тяжело управлять, у них нет средств, нет энтузиазма. Поэтому для нас освобождается мировая площадка. И мы — огромная евроазиатская страна с хорошим образованием, с талантливым населением — мы будем жить лучше», — пообещал депутат.

Будет ли война с Германией

Ранее политик раскрыл секретный «План Барбаросса», который якобы уже подготовили страны НАТО для борьбы с Россией. Владимир Жириновский тогда заверил, что у Запада давно есть четкий сценарий начала полноценного военного конфликта, который развернется на территории Украины.

«Сценарий такой: Украина нападает на Крым или Донбасс, Россия встает на защиту и уничтожает украинскую армию. На помощь идет польская армия, все это на территории Украины, чтобы не задействовать территорию натовских стран. Польские войска тоже гибнут»,— предсказал Жириновский.

Солдат польской армии Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

После этого, по прогнозу политика, эстафету примет Германия, и на полях Украины произойдет прямое столкновение между немецкой и русской армиями. Именно этот момент, как считал Жириновский, может стать кульминацией, после которой стороны будут вынуждены договариваться о мире.

Украина станет Россией

Итогом этих гипотетических баталий, по словам Владимира Жириновского, станет территориальный передел. Западная Украина превратится в новую страну Галицию, которую могут принять и в НАТО, и в Евросоюз. Это государство, по словам депутата, станет своего рода «буфером» и одновременно форпостом коллективного Запада.

Остальные 80% территории бывшей Украины, включая промышленный юго‑восток, центральные и северные регионы, войдут в состав России как обычные области, не сомневался парламентарий.

«Договариваемся о разделе Украины. Западные области — Львов, Ивано‑Франковск, Тернополь, Луцк — образуют новое государство Галиция», — описал будущее Жириновский.

Таким образом, по его прогнозу, Украина перестанет существовать как самостоятельное геополитическое тело. Этот раздел Жириновский считал не только возможным, но и неизбежным результатом столкновения интересов России и объединенной Европы — столкновения, которое, по его убеждению, РФ выиграет, потому что за ней — огромная территория и историческая правота.

«Их сделали украинцами»

За этим сухим сценарием стояла более глубокая философия. Владимир Жириновский настаивал на том, что украинская идентичность — это рукотворный проект.

«Украинцев искусственно сделали националистами. Их сделали украинцами с 20‑х по 40‑е годы. Это все русские! Никакой Украины нет, никаких украинцев!» — сказал он во время выступления перед членами партии ЛДПР.

По его мнению, разделение единого русского народа произошло по воле западных сил в советский период, а сам «украинский язык» — это кустарная поделка филологов. Политик ссылался на украинского профессора Михаила Грушевского, который эмигрировал в Австрию и в 1919 году основал в Вене Украинский социологический институт. По словам Жириновского, именно там Грушевский «подготовил» и написал «искусственный учебник украинского языка».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Современные историки также отмечают, что Грушевский сыграл ключевую роль в формировании концепции истории Украины, отдельной от истории России.

«Язык сварганили в Вене. Профессор Грушевский! Часть слов русских, часть — польских. Вот вам и украинский язык», — пояснил Жириновский со сцены.

«Победа будет за русскими»

Уже в 2022 году, незадолго до ухода, в своем кабинете в Госдуме Владимир Жириновский произнес еще более жесткий монолог. Он заверил, что планы стран НАТО по разрушению России не осуществятся. А тем, кто провоцировал конфликты, придется «собирать манатки и уезжать в Австралию и Канаду».

«Будут уничтожены все те, кто готовил войну: США, блок НАТО, Польша, Украина… Россия расцветет. Останется единственной супердержавой в мире, и все будут учить русский, а не английский. Расчеты будут идти в рублях, а не в долларах. И наши граждане, наконец, получат нормальные условия для жизни», — предрек политик.

Он также добавил, что США «ничего не добьются в Европе», а «победа будет за русскими»: «Они (страны НАТО. — NEWS.ru) уже проиграли, как Наполеон и Гитлер».

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