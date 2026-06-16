«Ядерный страх»: найдено пророчество Жириновского о вечной войне в Израиле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проигнорировал мирное соглашение, которое президент США Дональд Трамп заключил с Ираном. Именно об этом задолго до нынешнего кризиса предупреждал основатель ЛДПР Владимир Жириновский. Что говорил политик о главном страхе Израиля и причинах его «вечной войны»?

Пророчество Жириновского о вечной войне

Владимир Жириновский как опытный востоковед видел самую суть противостояния на Ближнем Востоке. Политик был убежден, что никакие переговоры не в силах разрешить застарелый конфликт, длящийся веками.

«Все конфликты в мире временные, а этот — вечный. Никогда арабы не отдадут Иерусалим евреям, а евреи — арабам», — процитировало Жириновского издание «Петербургский дневник».

Это противостояние, считал политик, рано или поздно выльется в масштабную войну, которая не оставит в стороне никого. Все попытки США договориться с Ираном, которые мы наблюдаем сегодня, по словам Жириновского, будут обречены на провал, так как не могут устранить первопричину конфликта.

Ядерная бомба и роль Нетаньяху

Спусковым крючком для «вечной войны», по мнению Жириновского, может стать боязнь Израиля быть уничтоженным ядерным оружием Ирана. В эфире программы «Право знать!» на канале «ТВ Центр» в 2017 году российский политик объяснил мотивы обеих сторон.

Запуск ракеты ВС Ирана Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Израиль очень боялся Ирака. Саддам Хусейн платил 20 тысяч долларов за каждую ракету, выпущенную палестинцами по территории Израиля. Израиль его ненавидел. И что? Все, Ирака нет, Саддама Хусейна нет. Последнее, что раздражает Израиль, — Иран», — заявил тогда политик.

Жириновский прямо указал на ключевую фигуру, которая не успокоится, пока угроза не будет устранена, — на Биньямина Нетаньяху. Политик подчеркнул, что тот «бросит все силы, чтобы сориентировать президента США на разгром Ирана».

«Главное, чего боятся израильтяне, — запуск ядерной бомбы, которая может полностью уничтожить их страну», — добавил он.

Эти слова оказались пророческими. В интервью The New York Times Дональд Трамп назвал Нетаньяху «очень сложным парнем» и добавил, что тот должен быть благодарен Америке за сделку с Ираном.

«Если бы у Ирана было ядерное оружие, Израиль бы не просуществовал и двух часов», — подчеркнул Трамп.

Сценарий войны от Жириновского

Владимир Жириновский при жизни расписал пошаговый сценарий, который разворачивается на Ближнем Востоке прямо сейчас. По его прогнозу, Израиль пойдет на эскалацию и втянет в конфликт Соединенные Штаты.

Израильские солдаты возле системы ПВО «Железный купол» Фото: Oren Nahshon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Как начнется конфликт? Израиль нанесет удар по тем объектам, где, ему кажется, есть центры ядерные по обогащению урана, а возможно, и производство ядерных зарядов», — предрек Жириновский.

За этим, по его версии, последует ответ Ирана и прямая военная операция Запада: «И тогда „старший брат“ придет на помощь. США мобилизуют НАТО и сами начнут бомбить Иран».

15 июня 2026 года Нетаньяху поставил Трампа перед фактом: Израиль не считает себя связанным американо-иранским соглашением и не выведет войска из Ливана. Именно такой сценарий, как говорил Жириновский, может стать толчком к началу полномасштабной войны.

«Они будут зачищать всю территорию полностью. Могут всю страну снести применением одного локального ядерного удара», — заявил депутат.

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