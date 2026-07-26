«В выгребную яму»: Медведев жестко ответил на заявление Драпатого

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого в адрес россиян. В своем сообщении на странице в соцсети он сравнил автора высказываний с «сапогом нацистского хозяина».

В таком случае нет смысла мыть обувь. Проще выбросить в выгребную яму вонючий сапог, взорвав его вместе с нацистским хозяином, — заявил Медведев.

Ранее главком ВСУ назвал жителей Донбасса «не желающим работать контингентом». По мнению Драпатого, они не хотят трудиться, а желают жить на всем готовом. С его слов, их нужно перевоспитывать и работать с ними в вопросе национальной идентичности.

До этого глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил правоохранителям проверить высказывания нового главкома ВСУ. Украинский военачальник допустил грубые высказывания в адрес россиян в рамках интервью. По поручению Бастрыкина следователи дадут правовую оценку словам военного. Отмечается, что заявления Драпатого показывают его пренебрежение фундаментальными принципами международного права.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: Драпатый ответит за свои слова о россиянах, в том числе о жителях Донбасса. Он заявил, что считает высказывания военного свидетельством его нацистских взглядов.