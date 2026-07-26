Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
26 июля 2026 в 21:40

«В выгребную яму»: Медведев жестко ответил на заявление Драпатого

Медведев прокомментировал заявление Драпатого о России

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого в адрес россиян. В своем сообщении на странице в соцсети он сравнил автора высказываний с «сапогом нацистского хозяина».

В таком случае нет смысла мыть обувь. Проще выбросить в выгребную яму вонючий сапог, взорвав его вместе с нацистским хозяином, — заявил Медведев.

Ранее главком ВСУ назвал жителей Донбасса «не желающим работать контингентом». По мнению Драпатого, они не хотят трудиться, а желают жить на всем готовом. С его слов, их нужно перевоспитывать и работать с ними в вопросе национальной идентичности.

До этого глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил правоохранителям проверить высказывания нового главкома ВСУ. Украинский военачальник допустил грубые высказывания в адрес россиян в рамках интервью. По поручению Бастрыкина следователи дадут правовую оценку словам военного. Отмечается, что заявления Драпатого показывают его пренебрежение фундаментальными принципами международного права.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: Драпатый ответит за свои слова о россиянах, в том числе о жителях Донбасса. Он заявил, что считает высказывания военного свидетельством его нацистских взглядов.

Власть
Россия
Дмитрий Медведев
Михаил Драпатый
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Турции застрелили члена правящей партии и его родственников
«Однозначно намерен»: Нетаньяху рассказал о своих планах о Нью-Йорке
Два человека стали жертвами жесткого ДТП в Пензенской области
Стало известно о судьбе пропавшей в Пермском крае девушки
Рейсовый автобус и машина скорой попали под атаки БПЛА в ДНР
«Премьер мелкобритании»: Медведев высказался о Бернеме
«Краснодар» начал новый сезон РПЛ с волевой победы над «Рубином»
«Космические условия»: ученые в РФ приблизили создание баз на Луне и Марсе
Путин исполнил просьбу моряка
«Никому не угрожаем»: в Совбезе Белоруссии раскрыли ситуацию на границе
Путин указал на стратегическое значение Севморпути
«В выгребную яму»: Медведев жестко ответил на заявление Драпатого
Стало известно, сколько заработала «Одиссея» Нолана за две недели премьеры
«Напугали ежа голым задом»: Медведев высмеял последние угрозы Евросоюза
Путин подписал закон о пробации для бывших осужденных после СВО
ВСУ атаковали сразу несколько муниципалитетов Белгородской области
В Берлине застрелили подозреваемого в совершении теракта
Российская ПВО за день перехватила 32 беспилотника ВСУ
Офтальмолог рассказала, что делать при попадании сока борщевика в глаза
Адвокат сообщил о новом этапе в деле Ильи Ремесло
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового
Общество

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки
Общество

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.