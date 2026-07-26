ВСУ атаковали сразу несколько муниципалитетов Белгородской области

Пять муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, сообщили в пресс-службе оперштаба региона. По предварительной информации, пострадавших нет.

Атаки затронули Белгородский, Шебекинский, Грайворонский, Краснояружский и Ракитянский округа, уточнили в источнике. В результате ударов были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили, коммерческий объект и грузовой транспорт.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны в течение дня уничтожили и перехватили 32 украинских беспилотника самолетного типа. БПЛА были уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской областями, Республикой Крым и акваторией Черного моря, уточнили в ведомстве.

До этого в оперативном штабе Белгородской области заявили об атаке беспилотника ВСУ на жилой многоквартирный дом в региональном центре. В результате инцидента пострадавших нет, однако повреждены фасад здания, остекление и три припаркованных автомобиля.

Кроме того, БПЛА самолетного типа упал на многоквартирный жилой дом в Липецке. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что обошлось без пострадавших. Он добавил, что территорию оцепили, а жильцов эвакуировали.