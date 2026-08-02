Четыре муниципалитета в российском регионе остались без воды

Четыре муниципалитета в российском регионе остались без воды В Ростовской области четыре муниципалитета остались без воды из-за аварии

В Ростовской области 2 августа без холодного водоснабжения остались жители четырех муниципалитетов, сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антонина Пшеничная в своем Telegram-канале. Вода отключена в городах Гуково и Зверево, а также в Каменском и Красносулинском районах.

Причиной стали вышедшие из строя скважины верхнего яруса и критическое снижение уровня воды в резервуарах насосных станций. Под отключение попали десятки населенных пунктов, включая хутора, поселки и микрорайоны. Восстановить водоснабжение планируется до полуночи 2 августа. До этого времени для жителей организован подвоз воды по заявкам.

Ранее без водоснабжения остался Ахтубинск в Астраханской области. Причиной стал прорыв трубы на магистральном водоводе в районе поселка Печеневка. В городе проживают примерно 37 тыс. человек.

До этого в Ростовской области из-за сильного ветра, ливней и гроз было нарушено энергоснабжение в 15 населенных пунктах и районах. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, стихия также привела к перебоям с водоснабжением.