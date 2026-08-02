«Жизнь после Орбана»: в Венгрии началась перестройка бизнеса Reuters: связанные с Орбаном компании начали менять стратегию после его ухода

Компании и предприниматели, которые выстроили свой бизнес благодаря связям с бывшим премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, начали менять стратегию после прихода к власти нового правительства, сообщает Reuters со ссылкой на бывших чиновников. По данным агентства, фирмы начали переориентироваться с крупных госзаказов на более мелкие проекты, но в большем количестве.

Жизнь после Орбана. <…> Венгерские фирмы и бизнес-магнаты, которые использовали связи с Виктором Орбаном для создания разветвленных империй, переориентируются на более мелкие проекты, поскольку новая правящая партия стремится искоренить предполагаемое кумовство, — говорится в материале.

Наибольшие риски возникли у компаний, зависимых от бюджетных инфраструктурных контрактов — теперь им придется конкурировать с другими игроками на равных. На этом фоне акции фирм, ассоциируемых с окружением Орбана, падают, тогда как венгерский рынок в целом растет в ожидании более конкурентной политики.

Аналитик Eurasia Group Оршойя Рацова заявила агентству, что прозрачная система госзакупок создаст больше возможностей для иностранных компаний и усилит конкуренцию. По ее мнению, в Венгрии стоит ожидать серьезных изменений, в том числе исчезновения некоторых компаний.

Ранее экс-премьер Венгрии в своей традиционной речи в румынском городе Бэиле-Тушнад процитировал на русском языке заглавие романа Николая Чернышевского «Что делать?» Политик обратился к классике русской литературы, рассуждая о создании условий, при которых венгры могли бы чувствовать себя комфортно в стране.