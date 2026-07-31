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31 июля 2026 в 11:57

В Венгрии предупредили о полной остановке АЭС «Пакш»

Мадьяр допустил полную остановку АЭС «Пакш» в Венгрии из-за обмеления Дуная

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Существует вероятность полной остановки выработки электроэнергии на атомной электростанции «Пакш» в Венгрии, заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр. По его словам, которые передает телеканал ATV, это может произойти в ближайшие дни из-за рекордного снижения уровня воды в Дунае на фоне жары.

Из-за низкого уровня воды в Дунае <...> может быть полностью остановлена АЭС «Пакш», — отметил Мадьяр.

Он уточнил, что в начале текущей недели рекордное снижение уровня воды в Дунае вынудило управляющую компанию снизить мощность первого и третьего энергоблоков АЭС. При этом в среду, 29 июля, было объявлено о начале полной остановки третьего блока.

Ранее сообщалось, что первый энергоблок румынской АЭС «Чернаводэ» остановили из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае. В компании Nuclearelectrica подчеркнули, что остановка энергоблока не представляет угрозы для ядерной безопасности, персонала станции и окружающей среды.

До этого в МИД России призвали Международное агентство по атомной энергии принять незамедлительные меры после сообщений об ударе по строящейся атомной электростанции «Дарховин» в Иране. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Москва ожидает от МАГАТЭ конкретных шагов.

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