Живет до 30 лет и не боится морозов до −40: мартагон считают одной из самых надежных красавиц сада

Живет до 30 лет и не боится морозов до −40: мартагон считают одной из самых надежных красавиц сада

Если хочется посадить цветок, который будет украшать участок десятилетиями и не потребует ежегодного ухода, стоит обратить внимание на лилию мартагон (Lilium martagon). Ее часто называют кудреватой лилией из-за необычной формы цветков: лепестки сильно загнуты назад и напоминают маленькие восточные чалмы. Во время цветения на одном высоком цветоносе может распускаться 30–50 цветков, а у взрослых растений — даже больше.

Главное достоинство мартагона — невероятная долговечность. На одном месте без пересадки эта лилия способна расти 20–30 лет, постепенно становясь только мощнее и пышнее. В отличие от большинства садовых лилий, она не любит, когда ее тревожат: чем старше растение, тем обильнее становится цветение.

Не менее впечатляет и морозостойкость. Большинство сортов легко выдерживают морозы до −35…−40 °C без укрытия, поэтому мартагон успешно выращивают не только в средней полосе, но и на Урале, в Сибири и других регионах с суровыми зимами.

Еще одна особенность, которая выделяет эту лилию среди родственников, — способность хорошо расти в полутени. Если большинство лилий предпочитают яркое солнце, мартагон прекрасно чувствует себя под ажурной кроной деревьев, где многие другие цветы цветут заметно хуже.

Интересный факт: мартагон считается одной из древнейших садовых лилий Европы. Его выращивали в монастырских и дворцовых садах еще несколько сотен лет назад, а некоторые современные сорта являются потомками растений, которые культивировали задолго до появления большинства популярных азиатских и ОТ-гибридов.