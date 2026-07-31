«Одноклассники» запустят онлайн-путешествие по Уралу

«Одноклассники» 2 августа запускают третий сезон документального тревел-шоу «Большой Урал. Поехали». Ведущий Алексей Новоселов посетит восемь городов Урала, показывая малоизвестные места и людей, формирующих историю региона. Новые серии будут эксклюзивно доступны на платформе.

В третьем сезоне зрители посетят Каменск-Уральский, Реж, Артемовский, Невьянск, Краснотурьинск, Серов, Ивдель и Курган. Каждая из восьми серий будет посвящена городу, его истории, героям, традициям и уникальным местам.

В новом сезоне ОК запускает «Месяц Большого Урала». В группе проекта появятся эксклюзивные материалы со съемок, рассказы о малоизвестных достопримечательностях, интересные факты о регионе и розыгрыши подарков. Первые два сезона собрали более 16 млн просмотров и тысячи реакций, подтвердив интерес к путешествиям по России.

Ранее сообщалось, что социальная сеть «Одноклассники» провела исследование среди пользователей старше 55 лет и определила, как их культурный досуг трансформируется с приходом весны и лета. На первом месте по популярности оказались концерты — их выбрали 43% респондентов.