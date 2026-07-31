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31 июля 2026 в 11:20

Физиономист оценил мимику Мармеладовой в суде и сделал вывод

Физиономист Воеводин назвал наигранной реакцию Мармеладовой на условный срок

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Секс-блогерша Соня Мармеладова (настоящее имя — Софья Вершинина) продемонстрировала актерскую игру и наигранную реакцию в момент, когда суд выносил ей обвинительный приговор за распространение порнографических материалов, заявил NEWS.ru физиономист Олег Воеводин. По его словам, мимика девушки указывала на ряд особенностей характера, включая эгоцентризм и карьеризм.

Во-первых, мы видим, что во время походки Мармеладова часто прикрывает глаза. Это показатель ее состояния: «что будет, то будет. Ничего в данной ситуации сделать не могу». При этом, когда корреспондентка спрашивает: «Сумки уже собрала?», блогерша сильно сконцентрирована на себе. Это показатель эгоцентризма. В других эпизодах, особенно когда ей выносят приговор, мы также видим, что она хорошо умеет играть лицом, как актриса. Поэтому ей без разницы, какой будет исход, лишь бы был. Также мы видим, что Мармеладова карьеристка, которая может пойти по головам людей, — сказал Воеводин.

Эксперт добавил, что пунктуальность Мармеладовой проявляется исключительно в тех ситуациях, когда это сулит ей личную выгоду. По словам физиономиста, в остальных случаях секс-блогерша не придает значения срокам и обязательствам.

Мармеладова — очень вспыльчивая девушка. Она сильно распыляется на много вещей одновременно. При этом мы видим, что если делать — то хорошо, а если нет — то не делать вообще. Люди для нее — расходное топливо. Если говорить дальше, то пунктуальность проявляется только когда Мармеладовой это выгодно. Вампирша в прямом смысле слова. Если говорить о таком понятии, как страх, то ей все равно, — заключил Воеводин.

Ранее суд признал Мармеладову виновной в распространении порнографических материалов и назначил ей три года условно. Также по требованию прокуратуры у нее конфисковали мобильный телефон и 4,8 млн рублей, полученные от противоправной деятельности.

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