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31 июля 2026 в 12:08

Суд перенес дату рассмотрения иска Долиной к мошенникам

Иск Долиной к мошенникам рассмотрят 21 августа

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Лефортовский суд Москвы перенес на 21 августа рассмотрение иска певицы Ларисы Долиной к мошенникам о многомиллионной компенсации, передает корреспондент РАПСИ из зала суда. Перенос связан с необходимостью уведомить осужденных о заседании и установить их текущее местонахождение.

Судебное заседание назначено на 21 августа в 9:15, — говорится в материале.

Ранее Долина рассказала на фестивале «Звезды Русского радио в Завидово», что переехала в новую квартиру, которую ей подарили друзья. Народная артистка уточнила, что в этом жилье уже проведен ремонт.

Кроме того, стало известно, что Полина Лурье выставила на продажу квартиру в Хамовниках, за которую почти год судилась с Долиной. Цена объекта начинается от 200 млн рублей. По данным источника, после решения Верховного суда в пользу Лурье она так и не въехала в пятикомнатное жилье площадью 236 кв. м.

Позже адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила, что ее клиентка, ставшая владелицей квартиры Долиной в Москве, не намерена выставлять эту недвижимость на торги. До этого в каналах Telegram появились сведения о якобы готовящейся продаже объекта.

Общество
Лариса Долина
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мошенники
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