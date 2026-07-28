Известная российская певица стала должницей ГИБДД Против певицы Долиной открыли два дела о неоплаченных штрафах от ГИБДД

Судебные приставы возбудили два исполнительных производства против певицы Ларисы Долиной, следует из судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. По данным агентства, речь идет о взыскании неоплаченных штрафов ГИБДД.

В материале говорится, что документы были открыты 22 и 27 июля на основании постановлений от центра автофиксации московской Госавтоинспекции. Первый певица уже успела оплатить. Сумма взыскания по одному из них составляет 750 рублей. Других подробностей не приводится.

Ранее Долина заявляла, что переехала в новую квартиру, которую ей подарили друзья. Она добавила, что в этом жилье уже сделан ремонт. Артистка не стала уточнять детали: кто именно мог преподнести певице такой подарок и где может располагаться дом — неизвестно.

До этого певица объявила, что не намерена возвращать свою бывшую квартиру в Хамовниках, которую сейчас снова выставили на продажу. Она призналась, что новость о продаже жилья стала для нее неожиданностью, но возвращаться в прошлое она не планирует.