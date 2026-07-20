«Кому-то скучно»: адвокат Лурье опровергла продажу квартиры Долиной

Полина Лурье, купившая квартиру певицы Ларисы Долиной в Москве, не планирует продавать недвижимость, заявила ТАСС адвокат Лурье Светлана Свириденко. Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что квартира в Хамовниках якобы выставлена на продажу за 200 млн рублей.

Ничего Лурье не продает. Кому-то скучно, видимо, вот и пишут всякое про нее, — сказала адвокат.

Ранее сообщалось, что Лурье якобы выставила на продажу квартиру в Хамовниках, за которую почти год судилась с Долиной. После решения Верховного суда в пользу Лурье она так и не переехала в пятикомнатную квартиру площадью 236 кв. м. Несмотря на подготовленный дизайн-проект и планы начать ремонт, работы в квартире не начались.

До этого юрист Александр Хаминский сообщил, что недвижимость Долиной в Юрмале может быть продана с аукциона. Он связал это с новыми законодательными нормами Латвии, которые облегчают управляющим компаниям запуск такой процедуры. Если жилье выставят на торги, певица может столкнуться со значительными финансовыми потерями, поскольку начальная стоимость будет существенно ниже рыночной.