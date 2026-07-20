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20 июля 2026 в 11:16

«Кому-то скучно»: адвокат Лурье опровергла продажу квартиры Долиной

Адвокат Лурье опровергла продажу квартиры Долиной за 200 млн рублей

Адвокат Полины Лурье, покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной, Светлана Свириденко Адвокат Полины Лурье, покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной, Светлана Свириденко Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Полина Лурье, купившая квартиру певицы Ларисы Долиной в Москве, не планирует продавать недвижимость, заявила ТАСС адвокат Лурье Светлана Свириденко. Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что квартира в Хамовниках якобы выставлена на продажу за 200 млн рублей.

Ничего Лурье не продает. Кому-то скучно, видимо, вот и пишут всякое про нее, — сказала адвокат.

Ранее сообщалось, что Лурье якобы выставила на продажу квартиру в Хамовниках, за которую почти год судилась с Долиной. После решения Верховного суда в пользу Лурье она так и не переехала в пятикомнатную квартиру площадью 236 кв. м. Несмотря на подготовленный дизайн-проект и планы начать ремонт, работы в квартире не начались.

До этого юрист Александр Хаминский сообщил, что недвижимость Долиной в Юрмале может быть продана с аукциона. Он связал это с новыми законодательными нормами Латвии, которые облегчают управляющим компаниям запуск такой процедуры. Если жилье выставят на торги, певица может столкнуться со значительными финансовыми потерями, поскольку начальная стоимость будет существенно ниже рыночной.

Общество
Москва
недвижимость
квартиры
Хамовники
Лариса Долина
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