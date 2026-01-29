Долина рискует остаться без еще одной квартиры Юрист Хаминский: Долина может потерять квартиру в Юрмале из-за нового закона

Российская певица Лариса Долина может потерять квартиру в латвийском городе Юрмала, рассказал юрист Александр Хаминский в беседе с РИА Новости. По его словам, это связано с новым законом республики, принятым в текущем месяце.

Специалист пояснил, что по новым правилам долги за коммунальные услуги или налоги привязываются к самой квартире или дому, а не к их владельцу. Это позволяет управляющим компаниям относительно легко начать процесс продажи жилья с аукциона, чтобы погасить задолженность.

Особую тревогу эта ситуация вызывает у российских собственников, столкнувшихся с невозможностью перевода средств из-за санкций Евросоюза. Банки не только блокируют их операции, но и отказываются принимать платежи наличными, что формально создает просрочку, — сказал Хаминский.

По его словам, Долина также попадает в эту категорию. Если недвижимость продадут на торгах, певица понесет большие финансовые потери, так как стартовая цена будет гораздо ниже рыночной.

Юрист добавил, что даже после вычета долга оставшиеся деньги будут заморожены на счете. Получить их можно будет только после отмены персональных санкций ЕС, что в ближайшем будущем маловероятно.

Ранее Хаминский заявлял, что новая владелица квартиры в Хамовниках Полина Лурье может предъявить финансовые претензии к Долиной. По его словам, женщина готовит заявление о взыскании с певицы судебных расходов, понесенных в ходе длительных разбирательств о праве собственности на жилье.