Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в социальной сети X заявил, что Европейский союз создал мир, в котором правда звучит неожиданно. По его словам, усилиями европейских русофобов сложилась парадоксальная ситуация.

К своему посту он прикрепил скриншот статьи издания Euractiv с отрывком интервью премьер-министра Бельгии Барта де Вевера. В нем бельгийский политик призвал Евросоюз к проведению переговоров с Россией по поводу украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц и лидеры еще семи стран Европы выступили с инициативой запретить въезд в ЕС участникам специальной военной операции. Политики предложили включить эту тему в повестку предстоящего саммита, запланированного на 19 марта.

До этого эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин выразил мнение, что русофобская политика Евросоюза может привести к его распаду. Он отметил, что обычные граждане не хотят участвовать в конфликте с Россией, который пытаются спровоцировать лидеры ЕС.