ВСУ четверо суток блуждали по дороге в ДНР РИА Новости: ВСУ заблудились по дороге в Доброполье

Украинские военные, которые направлялись на позиции в районе Доброполья Донецкой Народной Республики, заблудились по дороге, рассказал РИА Новости входивший в эту группу пленный этнический суданец Даниэль Жарков. По его словам, солдаты добрались до места назначения лишь спустя четверо суток.

Заблудились, пошли не в ту сторону, дошли до Покровска. Перешли там через «мост смерти», каким-то чудом — это мы уже потом узнали. И на следующий день вернулись, — сказал Жарков.

Военный добавил, что из средств навигации ему выдали лишь офлайн-карту военного мессенджера MilChat. По его словам, не все солдаты знали, как ей пользоваться. Как отметил Жарков, в один из дней он и сослуживцы вообще не двигались из-за дронов — бойцы сидели в небольшом окопе.

Ранее группировка войск «Восток» уничтожила пункты дислокации Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области при помощи гаубиц Д-30. Разведывательные расчеты БПЛА с использованием средств связи отечественного производства передали артиллерийским подразделениям информацию о местонахождении сил противника.