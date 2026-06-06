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06 июня 2026 в 08:17

ВСУ четверо суток блуждали по дороге в ДНР

РИА Новости: ВСУ заблудились по дороге в Доброполье

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Украинские военные, которые направлялись на позиции в районе Доброполья Донецкой Народной Республики, заблудились по дороге, рассказал РИА Новости входивший в эту группу пленный этнический суданец Даниэль Жарков. По его словам, солдаты добрались до места назначения лишь спустя четверо суток.

Заблудились, пошли не в ту сторону, дошли до Покровска. Перешли там через «мост смерти», каким-то чудом — это мы уже потом узнали. И на следующий день вернулись, — сказал Жарков.

Военный добавил, что из средств навигации ему выдали лишь офлайн-карту военного мессенджера MilChat. По его словам, не все солдаты знали, как ей пользоваться. Как отметил Жарков, в один из дней он и сослуживцы вообще не двигались из-за дронов — бойцы сидели в небольшом окопе.

Ранее группировка войск «Восток» уничтожила пункты дислокации Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области при помощи гаубиц Д-30. Разведывательные расчеты БПЛА с использованием средств связи отечественного производства передали артиллерийским подразделениям информацию о местонахождении сил противника.

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