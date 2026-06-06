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06 июня 2026 в 06:29

Группировка войск «Восток» разгромила опорники ВСУ под Днепром

МО: гаубицы Д-30 уничтожили живую силу ВСУ в Днепропетровской области

Фото: МО РФ
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Группировка войск «Восток» уничтожила пункты дислокации Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области при помощи гаубиц Д-30, сообщает Минобороны России. Ведомство уточнило, что разведывательные расчеты БПЛА с использованием средств связи отечественного производства передали артиллерийским подразделениям информацию о местонахождении сил противника.

Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск «Восток» уничтожили пункты размещения живой силы ВСУ в Днепропетровской области, — говорится в сообщении.

В результате обстрелов были ликвидированы резервы украинских войск. Артиллеристы пресекли активность подразделений ВСУ в данном районе проведения специальной военной операции.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ практически не контролируют буферную зону на границе ДНР, Днепропетровской и Запорожской областей. Он пояснил, что из-за постоянных атак беспилотных летательных аппаратов на этой территории в «серой зоне» перемещение практически невозможно.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что объявленная главкомом ВСУ Александром Сырским новая тактика боевых действий не имеет под собой реального плана для улучшения позиций украинской армии. По его словам, эта стратегия носит сугубо теоретический характер и на практике сводится к ударам по гражданскому населению.

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