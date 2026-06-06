Пушилин рассказал о положении ВСУ в Днепропетровской области Пушилин: ВСУ не могут контролировать буферную зону в Днепропетровской области

Вооруженные силы Украины практически не контролируют буферную зону на границе ДНР, Днепропетровской и Запорожской областей, заявил ТАСС глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он пояснил, что из-за постоянных атак беспилотных летательных аппаратов на этой территории в «серой зоне» перемещение практически невозможно.

Для противника тоже контролировать данные территории практически невозможно, — сказал он.

Ранее сообщалось, что ВСУ испытывают проблемы с логистикой под Краматорском в ДНР. Российские войска беспилотных систем активно патрулируют и регулярно наносят удары по военным грузам и транспортным средствам противника.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что объявленная главкомом ВСУ Александром Сырским новая тактика боевых действий не имеет под собой реального плана для улучшения позиций украинской армии. По его словам, эта стратегия носит сугубо теоретический характер и на практике сводится к ударам по гражданскому населению.