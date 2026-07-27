Минобороны перечислило преимущества освобождения Коммунаровки

Освобождение Коммунаровки позволило российским подразделениям расширить зону контроля к северу от Терноватого и нарушить устойчивость обороны противника на этом участке фронта, сообщили в Минобороны России. Как пояснили в ведомстве, занятые позиции также создали условия для дальнейшего продвижения группировки войск «Восток» в Днепропетровской и Запорожской областях.

Освобождение населенного пункта Коммунаровка позволило подразделениям группировки «Восток» расширить зону контроля севернее Терноватого и нарушить устойчивость обороны ВСУ на данном участке. Занятый рубеж создает условия для дальнейшего продвижения группировки «Восток» в Днепропетровской и Запорожской областях, — сообщили в ведомстве.

Ранее в Минобороны подтвердили, что подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Коммунаровка Днепропетровской области. До этого сообщалось, что операторы FPV-дронов «Севера» уничтожили за неделю более 10 пикапов, джипов и квадроциклов. Они использовались ВСУ для ротации живой силы и подвоза провианта в Харьковской области. Также населенный пункт Торское в ДНР перешел под контроль группировки войск «Центр».