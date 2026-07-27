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27 июля 2026 в 12:25

В Минобороны сообщили о продвижении ВС России в ДНР

Минобороны: российские войска освободили Торское в ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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Населенный пункт Торское в Донецкой Народной Республике перешел под контроль российских подразделений группировки «Центр», сообщило Минобороны России в МАКСе. Российские военные действовали решительно, отметили в ведомстве.

Подразделения группировки войск «Центр» решительными действиями освободили населенный пункт Торское Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Ранее глава республики Денис Пушилин заявил, что темпы наступления российских подразделений в ДНР растут, эшелонированная оборона ВСУ взламывается по всему фронту. За неделю освобождены несколько населенных пунктов на участке Красноармейск — Доброполье.

До этого стало известно, что штурмовые подразделения группировки войск «Центр» освободили Белицкое 23 июля. На данный момент армия РФ продолжает зачищать его от одиночных украинских военных, прячущихся в подвалах зданий.

Кром того, Минобороны РФ подтвердило, что подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Артельное в Харьковской области. Помимо этого, военным удалось освободить населенный пункт Благодатное в Запорожской области.

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