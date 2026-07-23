ВСУ потеряли еще один населенный пункт на важнейшем направлении СВО

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23 июля 2026 в 11:37

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Минобороны РФ: российские войска освободили село Белицкое в ДНР

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Российские войска освободили село Белицкое в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, успеха удалось добиться бойцам группировки войск «Центр».

Подразделениями группировки «Центр» освобожден населенный пункт Белицкое Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ подтвердило, что подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Артельное в Харьковской области. Помимо этого, военным удалось освободить населенный пункт Благодатное в Запорожской области.

До этого стало известно, что ВС РФ после освобождения населенного пункта Волоховское в Харьковской области начали наступление на соседнюю Захаровку.

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