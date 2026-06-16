Наступление ВС РФ на Харьков 16 июня: бои уже в центре Купянска-Узлового?

Наступление ВС РФ на Харьков 16 июня: бои уже в центре Купянска-Узлового?

Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 16 июня 2026 года, правда ли бои идут уже в центре Купянска-Узлового, что происходит в районе Волчанска?

Наступление ВС России на Харьков 16 июня, бои в Купянске-Узловом

Российские войска ударили по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Лосевки, Митрофановки, Казачьей Лопани, Светличного, Липцев, Избицкого, Бугаевки, Варваровки, Колодезного и села Уды, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

Российские штурмовики наступают в Казачьей Лопани и ближайших лесах, на Волчанском направлении продвинулись на девяти участках до 500 метров, перестрелки продолжаются в Лосевке и лесных массивах Волчанского района, уточнил источник.

Украинские военные на участке находятся на позициях более 150 суток без нормального обеспечения продовольствием и медициной, пишет канал со ссылкой на допросы военнопленных.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

«На Великобурлукском направлении наши штурмовые группы ведут бои в лесных массивах около Петро-Ивановки. „Северяне“ продвинулись на двух участках до 300 метров. <...> ТОС [ударили] по позициям 1-го погранотряда в лесах на северо-восточной окраине Волчанского района», — говорится в сообщении.

Потери украинской стороны в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области за сутки составили более полусотни человек; также уничтожены различные вооружения и техника, пункты управления БПЛА, сообщил «Северный ветер».

«На Купянском направлении ВС РФ атакуют севернее Купянска, занимают позиции на юге Кондрашовки, продвигаются в Ковшаровке и Новоосиново. Идут бои в Купянске-Узловом. На Волчанском — наступают северо-восточнее и южнее Волчанска. Есть продвижение в районе Охримовки у Малой Волчьей, а также от Бударков к Николаевке. Продолжаются бои за Лосевку», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

По словам экс-депутата Рады Олега Царева, в Купянске идут позиционные боестолкновения. Севернее ВС РФ ведут бои за опорные пункты ВСУ между Радьковкой и Кондрашовкой — в самой Кондрашовке и Тищенковке закрепляются за окраины. На восточном берегу российские войска продвигаются на участке между Куриловкой и Купянском-Узловым, где бои смещаются глубже к центру, добавил политик.

«Идут бои в Ковшаровке и в районе Новоосиново, с мест сообщают об активизации боевых действий в районе Глушковки и к востоку от Колесниковки», — считает Царев.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На Харьковском участке, по сведениям Царева, к югу от Волчанска идут бои за Лосевку, ВС РФ по лесам продвигаются на Бугаевку, восточнее после освобождения Охримовки армия расширяет зону контроля в направлении Захаровки вдоль реки Плотвы, а также на восток в сторону Малой Волчьей, куда с севера пробиваются российские подразделения из Рыбалкино.

«От села Бударки наши штурмовики продвигаются навстречу и идут в сторону Варваровки и Николаевки. На западном плацдарме в районе Ветеринарного армия России продвигается в частном секторе Казачьей Лопани и по посадкам вокруг села», — заявил Царев.

Пользователи Сети оценили положение украинских войск на участке: «ВС РФ давят со всех сторон — оборона ВСУ рушится».

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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