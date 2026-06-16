В Москву пришел сентябрь, заливает дождями: когда закончится непогода?

В Москву пришел сентябрь, столицу зальет дождями, предупредили синоптики. Какой прогноз дают на 16 июня, сколько будет градусов, когда закончится непогода?

Какая погода пришла в Москву к 16 июня

Погоду в Москве 16 июня определяет холодная тыловая часть огромного циклона с центром над южной частью Карелии. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус указывает, что в столице существенно похолодает.

«Ожидается облачная, вечером с прояснениями погода, временами дожди, возможны грозы. При этом дневной температурный фон ожидается на четыре-пять градусов ниже средних многолетних показателей. Температура воздуха плюс 17–19 градусов, по области — до плюс 21. Атмосферное давление останется ниже нормы. В среду кратковременные дожди, ночью плюс 11–13, днем плюс 16–18 градусов», — прогнозирует Леус в своем Telegram-канале.

Прогноз погоды в Москве на неделю, когда закончатся ливни

По прогнозу Foreca, в ближайшие дни в Москве дожди не закончатся. Температура сильно упадет: в ночь на среду ожидается всего до плюс 11 градусов. До конца рабочей недели в Москве выпадет 18,2 мм осадков (четверть месячной нормы).

Синоптик Евгений Тишковец прогнозирует, что летняя погода вернется в Москву только к 21 июня: дожди закончатся, а воздух вновь прогреется до 25 градусов тепла, заявил он NEWS.ru. По его словам, «в Москву пришел сентябрь».

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Центральная Россия вплоть до субботы окажется в тыловой части североатлантического циклона. По ночам температура воздуха будет плюс 8–13 градусов, в дневные часы всего плюс 15–20. С наступлением выходных столбики термометров преодолеют 20-градусную высоту. К воскресенью ждем возвращения лета: инициативу перехватит погожий антициклон, и температурный фон вернется в комфортное климатическое русло, днем будет до 25 градусов тепла», — прогнозирует Тишковец.

Foreca прогнозирует, что после выходных Москву ждет новый циклон: дожди начнутся уже вечером в понедельник, 22 июня. Температура вновь начнет снижаться. Ранее синоптик Александр Ильин прогнозировал, что до конца июня погода в Москве будет оставаться очень нестабильной.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, сколько будет градусов на неделе

Санкт-Петербург остается на западной периферии циклона, констатирует Леус.

«В регионе сформируется облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, местами по области возможны грозы. Температура воздуха плюс 18–20 градусов, в Ленобласти — до плюс 22. Атмосферное давление будет ниже нормы. В среду дожди, ночью плюс 12–14, днем плюс 16–18 градусов», — прогнозирует синоптик центра «Фобос».

По данным Foreca, основные осадки обрушатся на Петербург в середине недели: за два дня выпадет 15,2 мм осадков. После этого тучи рассеются и до воскресенья будет солнечно, затем на фоне резкого потепления до плюс 24 градусов начнется новая гроза и период дождей.

Читайте также:

Мощнейший ливень идет на Москву: когда начнет топить? Прогноз на неделю

Удар по Московскому НПЗ 16 июня: сколько было БПЛА, куда попали, детали

«Удар» по Киево-Печерской лавре 15 июня: что не так с версией Зеленского