Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 июня 2026 в 00:11

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 16 июня 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 16 июня 2026 года Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 16 июня 2026 года Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Наступившее 16 июня становится 167-м днем 2026 года. Православные чтят память святого Лукиана, москвичи отмечают день рождения ВДНХ, те, кто родился в СССР, — день рождения Артека. Узнаем, какие еще праздники приходятся на 16 июня 2026 года.

Какие церковные и народные праздники отмечают 16 июня

В России 16 июня православные отмечают праздник памяти мученика Лукиана Бельгийского. Святой жил в I веке нашей эры в Риме и происходил из семьи язычников. В юном возрасте он принял христианство, стал проповедником и отправился в Европу миссионером. Когда Лука находился в Бельгии, император Домициан издал указ о преследовании христиан. Лукиана схватили солдаты и обезглавили. Согласно жизнеописанию святого, после казни над его телом разлился небесный свет, а сам он встал, взял свою голову и пошел на то место, где его должны были похоронить.

В народе этот день называют Лукьян Ветряк, поскольку, согласно приметам, от направления ветра зависит погода на ближайшие месяцы. Благоприятным считается только южный ветер, северо-западный, по поверьям, приносит влажную холодную погоду, а северо-восточный — затяжные дожди.

Российские и международные праздники 16 июня Российские и международные праздники 16 июня Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российские и международные праздники 16 июня

16 июня 2026 года в России и в разных странах мира будут отмечать множество праздников. Расскажем о некоторых из них.

  • 16 июня 1959 года в Москве открылась первая Выставка достижений народного хозяйства. Она действует по сей день и всем известна под аббревиатурой ВДНХ.
  • В мире сегодня отмечают День морской черепахи. В последние годы в связи с увеличением количества пластика в мировом океане жизнь этих животных и многих других находится под угрозой исчезновения. Поэтому сегодня есть еще один повод задуматься о сокращении использования пластиковых изделий.
  • Гурманы 16 июня 2026 года могут отметить сразу два праздника: День свежих овощей и День шоколадной помадки. Те, кто ведет здоровый образ жизни, в качестве праздничного блюда сегодня выберут, конечно, овощи. Ну а сластены и кондитеры непременно должны приготовить десерт с шоколадной помадкой.

16 июня 2026 года 16 июня 2026 года Фото: Shutterstock/FOTODOM

  • Еще один забавный праздник, который отмечается 16 июня в России, — День чекушки. В Советском Союзе алкоголь в этой таре был валютой, которой расплачивались за услуги. Сегодня прежнего значения чекушка не имеет, однако многие, слыша это слово, могут испытать ностальгию.

Памятные даты и исторические праздники 16 июня 2026 года

16 июня в мировой истории происходило множество важных событий, ряд из них позже стали праздниками.

1633 год — инквизиторы вынесли приговор итальянскому физику Галилео Галилею, обвинив его в ереси. Ученому удалось избежать смертной казни благодаря тому, что он публично отрекся от своих убеждений.

1871 год — университеты Кембридж и Оксфорд внесли изменения во вступительные испытания для своих студентов, благодаря чему из обязательных к сдаче дисциплин были исключены религиозные тесты.

1903 год — американский инженер, изобретатель и конструктор Генри Форд основал The Ford Motor Company.

1903 год — фармацевт Калеб Брэдхем зарегистрировал в США торговую марку Pepsi-Cola для изобретенного им напитка от несварения желудка.

События 16 июня События 16 июня Фото: Shutterstock/FOTODOM

1918 год — в России был снят запрет на высшую меру наказания для преступников — смертную казнь.

1925 год — в Крыму начал работу Всесоюзный пионерский лагерь Артек. В первый год его посетили 80 пионеров, которые жили в палатках.

1963 год — с космодрома Байконур стартовал корабль «Восток-6» с первой в мире женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой на борту.

2010 год — в Бутане на законодательном уровне были полностью запрещены продажа и употребление табака. Страна стала первой в мире, кто ввел подобные ограничения.

В этот день появились на свет:

1313 год — итальянский писатель, известный всему миру благодаря своему произведению «Декамерон», Джованни Боккаччо.

1888 год — русский математик, разработавший теорию нестационарной Вселенной, Александр Фридман.

1950 год — индийский актер, известный по фильмам «Танцуй, танцуй», «О, Господи!», «Враг», «Храм любви», «Приговоренный», Митхун Чакраборти.

Дни рождения 16 июня: Митхун Чакраборти Дни рождения 16 июня: Митхун Чакраборти Фото: Ashish Vaishnav/Keystone Press Agency/Global Look Press

1957 год — писательница, полюбившаяся поклонникам за серию детективных романов о следователе Анастасии Каменской, Александра Маринина.

Также в этот день мир покинули:

1671 год — атаман донских казаков, возглавивший восстание в 1670–1671 годах, Стенька Разин.

1858 год — британский врач, который стал активно применять анестезию для проведения операций, а также призывать коллег и пациентов к соблюдению гигиены, Джон Сноу.

1878 год — американский врач, который первым применил эфир в качестве наркоза при операциях, Кроуфорд Лонг.

1979 год — советский писатель, известный своей сказкой «Старик Хоттабыч», Лазарь Лагин.

2017 год — немецкий государственный деятель, федеральный канцлер ФРГ Гельмут Коль.

Ранее мы рассказывали, как ухаживать за пионами в июне, чтобы они цвели до середины осени.

ВДНХ
июнь
лето
праздники
какой сегодня праздник
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто число жертв при крушении бомбардировщика B-52 в США
Отразивший семь ударов вратарь сборной Кабо-Верде приобрел 2 млн фанатов
Россия заявила о соблюдении Гаагской конвенции
«Сорвать»: в МИД РФ раскрыли, кто мешает переговорам по Украине
Немецкий политик назвал Евросоюз участником конфликта на Украине
Мозг умер после бокала вина: что случилось с российской туристкой на Бали
В Минфине РФ оценили уровень долговой нагрузки на бюджеты регионов
ЕС запустил переговоры о вступлении одной из стран в состав организации
Распространение порно, изнасилование, романы: как живет Диана Шурыгина
Мужчина поджег два отделения банка в региональной столице
В одном из районов Краснодарского края введен режим ЧС
«Зеленского бы не было»: Лукашенко раскрыл тайну «спасения» Зеленского
Лукашенко заявил, что Ватикан и Израиль обращались к Путину в 2022 году
«Дни сочтены»: Лукашенко огласил приговор ВСУ в Донбассе
Развод с Родниной, три жены, продажа медали: как живет Александр Зайцев
Умер создатель легендарного советского синтезатора «Поливокс»
Один человек погиб при атаке дронов ВСУ на ДНР
«Много раз говорили»: Лукашенко раскрыл, какую тему обсуждал с Путиным
Гаага признала Крым российским: что это значит, реакция МИД РФ
Названо имя убитого в Польше россиянина
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.