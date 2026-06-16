Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 16 июня 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 16 июня 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 16 июня 2026 года

Наступившее 16 июня становится 167-м днем 2026 года. Православные чтят память святого Лукиана, москвичи отмечают день рождения ВДНХ, те, кто родился в СССР, — день рождения Артека. Узнаем, какие еще праздники приходятся на 16 июня 2026 года.

Какие церковные и народные праздники отмечают 16 июня

В России 16 июня православные отмечают праздник памяти мученика Лукиана Бельгийского. Святой жил в I веке нашей эры в Риме и происходил из семьи язычников. В юном возрасте он принял христианство, стал проповедником и отправился в Европу миссионером. Когда Лука находился в Бельгии, император Домициан издал указ о преследовании христиан. Лукиана схватили солдаты и обезглавили. Согласно жизнеописанию святого, после казни над его телом разлился небесный свет, а сам он встал, взял свою голову и пошел на то место, где его должны были похоронить.

В народе этот день называют Лукьян Ветряк, поскольку, согласно приметам, от направления ветра зависит погода на ближайшие месяцы. Благоприятным считается только южный ветер, северо-западный, по поверьям, приносит влажную холодную погоду, а северо-восточный — затяжные дожди.

Российские и международные праздники 16 июня Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российские и международные праздники 16 июня

16 июня 2026 года в России и в разных странах мира будут отмечать множество праздников. Расскажем о некоторых из них.

16 июня 1959 года в Москве открылась первая Выставка достижений народного хозяйства. Она действует по сей день и всем известна под аббревиатурой ВДНХ.

В мире сегодня отмечают День морской черепахи. В последние годы в связи с увеличением количества пластика в мировом океане жизнь этих животных и многих других находится под угрозой исчезновения. Поэтому сегодня есть еще один повод задуматься о сокращении использования пластиковых изделий.

Гурманы 16 июня 2026 года могут отметить сразу два праздника: День свежих овощей и День шоколадной помадки. Те, кто ведет здоровый образ жизни, в качестве праздничного блюда сегодня выберут, конечно, овощи. Ну а сластены и кондитеры непременно должны приготовить десерт с шоколадной помадкой.

16 июня 2026 года Фото: Shutterstock/FOTODOM

Еще один забавный праздник, который отмечается 16 июня в России, — День чекушки. В Советском Союзе алкоголь в этой таре был валютой, которой расплачивались за услуги. Сегодня прежнего значения чекушка не имеет, однако многие, слыша это слово, могут испытать ностальгию.

Памятные даты и исторические праздники 16 июня 2026 года

16 июня в мировой истории происходило множество важных событий, ряд из них позже стали праздниками.

1633 год — инквизиторы вынесли приговор итальянскому физику Галилео Галилею, обвинив его в ереси. Ученому удалось избежать смертной казни благодаря тому, что он публично отрекся от своих убеждений.

1871 год — университеты Кембридж и Оксфорд внесли изменения во вступительные испытания для своих студентов, благодаря чему из обязательных к сдаче дисциплин были исключены религиозные тесты.

1903 год — американский инженер, изобретатель и конструктор Генри Форд основал The Ford Motor Company.

1903 год — фармацевт Калеб Брэдхем зарегистрировал в США торговую марку Pepsi-Cola для изобретенного им напитка от несварения желудка.

События 16 июня Фото: Shutterstock/FOTODOM

1918 год — в России был снят запрет на высшую меру наказания для преступников — смертную казнь.

1925 год — в Крыму начал работу Всесоюзный пионерский лагерь Артек. В первый год его посетили 80 пионеров, которые жили в палатках.

1963 год — с космодрома Байконур стартовал корабль «Восток-6» с первой в мире женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой на борту.

2010 год — в Бутане на законодательном уровне были полностью запрещены продажа и употребление табака. Страна стала первой в мире, кто ввел подобные ограничения.

В этот день появились на свет:

1313 год — итальянский писатель, известный всему миру благодаря своему произведению «Декамерон», Джованни Боккаччо.

1888 год — русский математик, разработавший теорию нестационарной Вселенной, Александр Фридман.

1950 год — индийский актер, известный по фильмам «Танцуй, танцуй», «О, Господи!», «Враг», «Храм любви», «Приговоренный», Митхун Чакраборти.

Дни рождения 16 июня: Митхун Чакраборти Фото: Ashish Vaishnav/Keystone Press Agency/Global Look Press

1957 год — писательница, полюбившаяся поклонникам за серию детективных романов о следователе Анастасии Каменской, Александра Маринина.

Также в этот день мир покинули:

1671 год — атаман донских казаков, возглавивший восстание в 1670–1671 годах, Стенька Разин.

1858 год — британский врач, который стал активно применять анестезию для проведения операций, а также призывать коллег и пациентов к соблюдению гигиены, Джон Сноу.

1878 год — американский врач, который первым применил эфир в качестве наркоза при операциях, Кроуфорд Лонг.

1979 год — советский писатель, известный своей сказкой «Старик Хоттабыч», Лазарь Лагин.

2017 год — немецкий государственный деятель, федеральный канцлер ФРГ Гельмут Коль.

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