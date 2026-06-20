Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 20 июня 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 20 июня 2026 года

Наступило 20 июня — это уже 171-й день 2026 года. По всей планете проводят конференции и круглые столы о правах беженцев, заботятся о слонах, отмечают день уродливых собак, а в нашем государстве поздравляют минеров ВМФ. Какие праздники отмечают сегодня в России, кто родился и ушел из жизни в эту летнюю дату, а также зачем сегодня готовить молочный коктейль — рассказываем подробно в материале о 20 июня 2026 года.

День флага и минеров. Какие праздники и важные даты отмечают сегодня в России и мире?

Какой сегодня праздник справляют в России? Служащие ВМФ, которые отвечают за безопасность морских рубежей страны, принимают поздравления в конце первого летнего месяца. Дата приурочена к первому успешному применению минного оружия российскими моряками в далеком 1854 году. Официальное название этого торжества — День специалиста минно‑торпедной службы. Моряки-торпедисты в эту дату чествуют ветеранов, проводят смотры техники и показы огневой мощи.

А что отмечают сегодня в мире? ООН установила на эту дату Международный день беженцев. Так чиновники пытаются привлечь внимание к судьбе тысяч человек, которым приходится бросать свои жилища из-за войн, конфликтов и катастроф. На 20 июня запланированы акции солидарности, благотворительные мероприятия и информационные кампании.

Еще сегодня отмечают Всемирный день защиты слонов в зоопарках. Жизнь этих животных в неволе нельзя назвать счастливой хотя бы потому, что, несмотря на отсутствие естественных врагов, ветеринарную помощь и правильный рацион, эти гиганты живут не более 25 лет, в том время как в дикой природе некоторые особи доживают до 70 лет. Несмотря на работу различных организаций по защите слонов, их содержание в неволе в некоторых странах по-прежнему остается жестоким.

Важные даты 20 июня Фото: Shutterstock/FOTODOM

Зато повезло другим животным, которые тоже живут под опекой человека, но жизнь их в подавляющем большинстве случаев можно считать счастливой. Сегодня отмечают День уродливых собак. Конечно, песики иногда бывают довольно страшными, однако для своих хозяев они все равно самые красивые и прекрасные существа на планете.

Поклонники интернета 20 июня 2026 года отметят день Wi-Fi. С развитием технологий этот способ доступа ко Всемирной сети становится все более распространенным. Бесплатный доступ к Wi-Fi можно получить почти в любом торговом центре, в кафе, на пляжах и в прогулочных зонах крупных городов.

Те, кто предпочитает активный образ жизни, празднуют сегодня День серфинга. Этот вид спорта на постоянной основе доступен лишь немногим счастливчикам, живущим вблизи моря или океана. Однако многие серферы готовы регулярно летать буквально на край света, чтобы поймать волну.

Ну и, конечно, сегодняшний день не обойдется без праздника для поклонников кулинарии. Сегодня отмечается День ванильного молочного коктейля. Чтобы не тратить время на его приготовление, лучше отправиться за ним в кафе всей семьей.

Праздники 20 июня 2026 года Фото: Shutterstock/FOTODOM

Исторические даты, которые вспоминают 20 июня

20 июня 2026 года можно вспомнить несколько исторических праздников и памятных событий.

1793 год — американский промышленник Эли Уитни получил патент на хлопковый волокноотделитель, или хлопкоочистительную машину.

1840 год — американский изобретатель Сэмюэл Морзе получил патент на электромагнитный пишущий телеграф.

1881 год — первая на территории Российской империи линия телефонной связи заработала в Нижнем Новгороде.

1895 год — в Германии состоялось открытие искусственного канала кайзера Вильгельма, который позволил кораблям проходить напрямую из Балтийского в Северное море. В 1948 году объект стал называться Кильский канал.

1945 год — в Москву было доставлено Знамя Победы, которое 30 апреля водрузили над Рейхстагом советские солдаты.

Исторические даты 20 июня Фото: Владимир Гребнев/РИА Новости

В этот день появились на свет:

1915 год — британский режиссер, известный созданием первых фильмов о Джеймсе Бонде «Доктор Ноу», «Из России с любовью», «Шаровая молния», Теренс Янг.

1927 год — советский мультипликатор, создатель образов Волка и Зайца для мультсериала «Ну, погоди!» Вячеслав Котеночкин.

1934 год — советский бард, автор песен «Милая моя», «Ты у меня одна», «Перевал», «Если я заболею», «Ну что тебе сказать про Сахалин» Юрий Визбор.

1937 год — советский зоолог, ведущий телепрограммы «В мире животных» Николай Дроздов.

1940 год — советский актер, получивший всесоюзную известность после выхода на экраны фильма «Человек-амфибия», а также снявшийся в лентах «Дети Дон Кихота», «Криминальный талант», «Освобождение: Последний штурм», «Освобождение: Битва за Берлин», Владимир Коренев.

Дни рождения 20 июня Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

1967 год — австралийская актриса, известная по фильмам «Лев», «Прежде чем я усну», «Австралия», «Вторжение», «Холодная гора», «Другие», «Мулен Руж», «С широко закрытыми глазами», Николь Кидман.

1982 год — российские футболисты братья-близнецы Алексей и Василий Березуцкие.

Также в этот день мир покинули:

1920 год — российский микробиолог, заложивший основы советской вирусологии, Дмитрий Ивановский.

1925 год — австрийский психиатр, учитель Зигмунда Фрейда, один из основоположников психоанализа Йозеф Брейер.

1933 год — немецкая коммунистка, активно участвовавшая в международной борьбе за права женщин, Клара Цеткин.

1966 год — бельгийский ученый, разработавший Теорию Большого взрыва, Жорж Леметр.

2012 год — актер дубляжа, русский голос Пола Беттани, Дэвида Брэдли, Стива Бушеми Вячеслав Баранов.

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