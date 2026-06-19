Николай Дроздов: биография ведущего «В мире животных» и ученого-зоолога

Каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал эту знаменитую, завораживающую мелодию оркестра Поля Мориа, под которую на экранах телевизоров плавно летели журавли, бежали носороги и прыгали кенгуру. Передача «В мире животных» с Дроздовым стала для миллионов людей настоящим окном в дикую природу, а сам Николай Николаевич — олицетворением доброты, искренности и безграничной любви ко всему живому на Земле. Но задумывались ли вы, какой огромный научный путь скрывается за образом этого обаятельного и скромного рассказчика? Ведь перед нами не просто харизматичный телеведущий, а выдающийся ученый-зоолог Николай Дроздов, чьи труды признаны на мировом уровне.

Сегодня мы предлагаем вам совершить увлекательное путешествие по страницам его жизни. В этой статье вы найдете вдохновляющие подробности, которые раскрывает Николай Дроздов: его биография, научные открытия и книги его авторства. Давайте узнаем Николая Дроздова, нашего с вами любимого телеведущего, чуточку лучше.

Детство и юность: путь в науку

Будущий ученый-зоолог Николай Дроздов родился 20 июня 1937 года в столице нашей Родины. Его семья была тесно связана со служением людям и науке: отец трудился профессором органической химии, а мама работала врачом-терапевтом. Примечательно, что по отцовской линии в роду были священнослужители и даже причисленный к лику святых митрополит Филарет. Детство маленького Коли прошло в деревянном доме на окраине Рязани. Военные годы врезались в память мальчика гулом вражеских самолетов и постоянным трудом родителей. Отец создавал необходимые фронту лекарства от кишечных инфекций, а мать лечила раненых солдат в госпитале.

Ведущий телепередачи «В мире животных» Николай Дроздов на лошади, 1979 год Фото: В. Зеленова/ РИА Новости

Любовь к природе проявилась у Николая Николаевича очень рано. Школьником он проводил каникулы в Подмосковье, работая табунщиком на известном конном заводе. Юноша часами наблюдал за повадками лошадей, вел дневники наблюдений и твердо решил связать жизнь с изучением природы. После школы он поступил на биологический факультет МГУ, однако его путь не был абсолютно прямым: на какое-то время он прерывал учебу, работал на швейной фабрике, учился в педагогическом институте, но в итоге вернулся в МГУ на географический факультет и окончил его с отличием в 1963 году. Защитив кандидатскую диссертацию, он остался преподавать, открывая студентам удивительный мир биогеографии и экологии.

Научная и телевизионная карьера: «В мире животных»

Широкому зрителю кажется, что передача «В мире животных» с Дроздовым существовала всегда, а сам он был ее единственным создателем. Однако это не так. Историческая правда состоит в следующем:

основал передачу в 1968 году известный режиссер-документалист Александр Згуриди;

вторым ведущим стал знаменитый советский журналист Василий Песков;

ученый-зоолог Николай Дроздов пришел в студию сначала как приглашенный эксперт по рекомендации своего научного руководителя;

в 1977 году Николай Николаевич занял кресло полноправного ведущего и оставался у руля программы более сорока лет, вплоть до 2018 года.

Для отечественного телевидения передача «В мире животных» с Дроздовым стала абсолютным рекордом: программа пережила смену эпох, выходила на разных центральных и детских каналах, насчитывает более 1300 уникальных выпусков и 51 съемочный сезон. Огромный практический опыт Дроздов черпал из своих многочисленных поездок. Он прошел суровую десятимесячную научную стажировку в Австралийском национальном университете, совершил восхождение на Эльбрус, дважды высаживался на Северном полюсе, путешествовал по Аляске, Канаде и глухим островам Тихого океана.

Телецентр на Шаболовке. Ведущий популярной телепередачи «В мире животных» Николай Дроздов (справа) в студии телецентра, 1993 год Фото: Юрий Заритовский / РИА Новости

Популяризация науки и книги Дроздова

Если изучать биографию Николая Николаевич Дроздова, то можно заметить, что он никогда не разделял свою телевизионную популярность и серьезную академическую деятельность. Он читал глубокие лекции в престижных университетах Гаваны, Праги и Будапешта, воспитал несколько поколений отечественных экологов. Важнейшей частью его наследия стали фундаментальные научные труды и научно-популярная литература. Если мы изучим книги Николая Дроздова, то телеведущий откроется нам как глубокий теоретик: совместно со своим коллегой Петром Второвым он написал культовый учебник «Биогеография материков», увлекательные «Рассказы о биосфере» и точнейший «Определитель птиц фауны СССР».

Эти издания до сих пор служат настольными пособиями для студентов-биологов по всей стране, помогая им постигать законы природы через призму бережного отношения к экосистеме.

Личная жизнь, семья и увлечения

Несмотря на публичность, Николай Дроздов, личная жизнь и семья которого всегда оставались образцом скромности и взаимного уважения, никогда не делал из своих домашних отношений шоу. Первый юношеский брак ведущего, заключенный в девятнадцатилетнем возрасте, оказался недолгим, но подарил ему прекрасную дочь Надежду, которая впоследствии тоже окончила географический факультет МГУ. После этого телеведущий почти двадцать лет жил холостяком, полностью погрузившись в экспедиции и науку. Друзья в шутку говорили, что жену он привезет разве что из очередной поездки в Африку или Австралию.

Свою настоящую любовь и спутницу жизни Татьяну Петровну Николай Николаевич встретил абсолютно случайно — в лифте собственного дома, поскольку они жили в одном подъезде на разных этажах. Супруги счастливы в браке уже почти половину века. В этом союзе появилась на свет вторая дочь Елена. Сейчас у Николая Николаевича подрастают двое внуков — Филарет и Ян. Вся большая семья разделяет главные ценности главы семейства: доброжелательность, скромность и стремление помогать окружающим.

Николай Дроздов с супругой Татьяной Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

Интересные факты о ведущем

Жизнь человека, который регулярно общался с самыми опасными хищниками планеты, полна удивительных историй. Вот наиболее яркие интересные факты о Дроздове:

в 1975 году во время съемок в Индии он глубоко проникся учением йогов и полностью отказался от употребления мяса, став строгим вегетарианцем;

в возрасте 66 и 67 лет Николай Николаевич принял участие в экстремальном реалити-шоу «Последний герой», где без труда завоевал искренний приз зрительских симпатий благодаря своей стойкости, мудрости и умению уживаться с любыми людьми;

в 2020 году, будучи уже в весьма почтенном возрасте, легендарный зоолог удивил общественность, снявшись в стильной рекламной кампании мирового модного бренда Gucci;

его неподражаемый голос хорошо знаком любителям современной мультипликации: именно Николай Дроздов озвучил уморительного ленивца по имени Блиц в популярном анимационном фильме «Зверополис».

В дополнение к этому стоит рассказать два забавных и курьезных случая из его обширной телевизионной практики работы с животными:

Случай с гадюкой: однажды во время съемок прямо в студии Николая Николаевича укусила ядовитая гадюка. Настоящий ученый не стал прерывать процесс и паниковать, а решил понаблюдать за развитием симптомов действия яда в организме. Из-за этого он обратился к медикам слишком поздно, когда рука уже сильно распухла. Спасать ведущего пришлось его другу, знаменитому хирургу Елене Малышевой, которая буквально силой отправила коллегу на экстренную госпитализацию.

Случай с крокодилом: в другой раз, работая с небольшим крокодилом, ведущий попытался ласково погладить рептилию, приговаривая свои знаменитые успокаивающие фразы. Однако хищник не оценил дружелюбного тона и мертвой хваткой вцепился Николаю Николаевичу в рукав пиджака. Дроздов проявил олимпийское спокойствие, не сделал ни одного резкого движения и терпеливо дождался, пока животное само разожмет челюсти, после чего как ни в чем не бывало продолжил рассказ для зрителей.

За свои заслуги Николай Николаевич удостоен орденов «За заслуги перед Отечеством», медали ЮНЕСКО имени Альберта Эйнштейна, а астрономы даже назвали в его честь открытый астероид Drozdov.

Николай Дроздов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Здоровье и новости о Николае Дроздове

В последние годы в прессе периодически появляются тревожные заголовки, в которых обсуждаются смерть и здоровье Николая Дроздова. К счастью, слухи о непоправимом всегда оказываются лишь домыслами недобросовестных журналистов, гоняющихся за сенсациями. Однако вопросы самочувствия любимого ведущего действительно требуют повышенного внимания из-за его солидного возраста.

В начале 2023 года Николай Николаевич попал в больницу с серьезными травмами: возвращаясь со своей любимой работы на кафедре МГУ, он поскользнулся на льду прямо у собственного подъезда и сломал семь ребер. Травма повлекла за собой определенные трудности с дыханием, и врачи настоятельно порекомендовали пожилому профессору временно изменить свои строгие пищевые привычки и добавить в рацион немного мясных продуктов, так как многолетнее вегетарианство замедляло процесс восстановления прочности костей.

Сегодня Николай Николаевич продолжает демонстрировать нам потрясающий пример бодрости духа. Смерть и здоровье Николая Дроздова — тема, которую сам ученый воспринимает с присущим ему философским спокойствием и добрым юмором. Он по-прежнему делает зарядку, старается вести активный образ жизни и не теряет своего знаменитого оптимизма, напоминая всем нам, что главное лекарство от любых невзгод — это доброе сердце и искренняя любовь к окружающему миру.

Когда кто-то сплетничает о смерти и здоровье Николая Дроздова, хочется вспомнить примету, которая говорит, что обсуждаемый в таком ключе человек будет жить еще долго и счастливо, чего мы и желаем легендарному телеведущему!

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